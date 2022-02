Tras varios días internado en el hospital departamental San Juan de Dios de Armenia, un adulto mayor logró reencontrarse con su mascota, que actualmente está en un hogar de paso mientras él se recupera de una infección pulmonar.

El reencuentro fue coordinado entre la mujer que acogió al perrito y el área de Humanización y atención al usuario del hospital.



En el video que fue subido a las redes sociales se observa llegando en un vehículo hasta el hospital al perrito de nombre Moisés, que cuando ve a su amo se lanza sobre él. El adulto mayor lo recibe entre lágrimas y abrazos.

Así fue el emotivo reencuentro entre el perrito Moisés y su amo Adolfo, quien lleva varios días internado en el hospital San Juan de Dios de Armenia. Las directivas del centro médico autorizaron el ingreso de la mascota. pic.twitter.com/dgc9kmnOBc — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) February 25, 2022

"Me contactaron del hospital y me dijeron que don Adolfo tenía muchas ganas de ver al perrito para tener más motivación para su recuperación. Las enfermeras y doctoras del sexto piso gestionaron bastante para que él pudiera ver al perrito", contó la empresaria Sammy Quiceno, quien albergó temporalmente a Moisés.



Además, relató que como no podían pasear con Moisés por el hospital, "bajaron a don Adolfo hasta el primer piso y allí pudimos tenerlos reunidos unos 15 minutos y se pudieron ver después de tantos días".

Entre lágrimas y lengüetazos, así fue el reencuentro entre Adolfo y su perro Moisés en el hospital San Juan de Dios de Armenia. pic.twitter.com/rt30z8MYpB — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) February 25, 2022

La historia de Moisés y su amo se conoció esta semana, pues el perrito pasó varios días a las afueras del centro médico, ubicado al norte de Armenia, a la espera del regreso de su dueño. Algunos animalistas de la ciudad alertaron sobre el caso y buscaron un hogar de paso para la mascota.



El adulto mayor, quien es conocido en Armenia porque lleva varios años ubicándose al lado del semáforo que está frente a la institución educativa INEM José Celestino Mutis, tendrá que pasar varios días más en el hospital y su perrito seguirá en un hogar de paso.

