El Concejo Municipal de Armenia aprobó un polémico proyecto de fotomultas; así sería

Luego de un debate que duró más de siete horas en el Concejo Municipal de Armenia y de la intervención de 145 personas de la comunidad que en su mayoría se oponían a que la ciudad entregara en concesión los servicios que presta la Secretaría de Tránsito, la Corporación aprobó con 11 votos a favor y seis en contra el proyecto de acuerdo 03 de fotomultas presentado por el alcalde James Padilla.

El proyecto de acuerdo ya había surtido un primer debate la semana pasada y se esperaba que, pese al malestar que ha generado, la mayoría de concejales oficialistas lo aprobarían.

El concejal Felipe Villamil, uno de los seis que votó en contra, ya había mencionado sus reparos frente a este proyecto y durante su intervención de este lunes nuevamente mencionó que no está en contra de la modernización “incluso fui a conocer modelos de movilidad a Medellín”.

Cuestionó “por qué se eligió una concesión y no se hace una licitación pública. Qué pasará después de darle esas facultades al alcalde, solicité las reglas de juego del proyecto como tiempo, porcentajes, modelo de contratación, pero que no han sido claros hasta el momento”.

Entre tanto, el concejal Cristhian Fernández, quien en el primer debate votó positivo, finalmente no apoyó esta iniciativa y votó en contra.

“La comunidad se acercó a mí y me dijeron que tenían temores y desconfianza frente al proyecto de acuerdo, falta socialización y mesas de concertación para estar más tranquilos frente a la toma de esta decisión tan importante. Si la ciudadanía tiene dudas no se puede tramitar un proyecto hasta que no se diluciden porque no puedo salir a la calle a decirle a la gente que no los escuché. Uno no puede ser político y no escuchar a la gente”, aseguró.

Tras la aprobación del proyecto, el secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño, dijo que se tendrán seis meses de socialización y en octubre o noviembre se iniciará la implementación.

“Lo que se buscaba era la autorización del Concejo para adelantar un contrato de concesión, ya con la aprobación pasará a ser acuerdo municipal y se podrá iniciar el proceso contractual para adelantar esta concesión. Es importante resaltar que se continuara con el proceso de socialización y lo único que buscamos es beneficiar a la ciudad”.

Algunos miembros de la comunidad cuestionaron que la concesión tendrá más ganancias que el municipio y que el contrato durará 15 años.

Los servicios que se concesionarán serán; el registro automotor, derecho licencias de tránsito, registro de conductores y transporte, centro integral de atención, permiso especial de circulación, infraestructura y plataforma tecnológica para fotodetección, asistencia y apoyo tecnológico para recaudo de las infracciones de tránsito.

Adicional a esto se instalarán inicialmente unas 15 cámaras de fotodetección que sancionarán cinco tipos de infracciones de tránsito. El vencimiento del Soat y/o de la revisión técnico-mecánica, el cruce de semáforo en rojo, estacionamiento indebido y violación a la medida del pico y placa. No obstante, no aparece incluida la infracción por exceso de velocidad.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA