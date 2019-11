La campaña del concejal de 22 años que costó solo 5 millones de pesos

John Esteban Gañán Ospina, de 22 años y del partido Alianza Verde, se convirtió, el pasado 27 de octubre, en el concejal electo más joven de Pereira.

Con 2.001 votos, es decir el 0,98 por ciento del total, Esteban ocupó el primer escaño en su partido, el cual se posicionó en el tercer lugar en el Concejo, por encima del partido Centro Democrático.



El joven estudiante de administración de empresas cursa el cuarto semestre de su carrera, vive en el sector de Cuba, en el barrio Mirador de Bella Sardi, viene de una familia que nunca ha estado relacionada con la política y estudió en un colegio público, del cual salió como bachiller técnico en asistencia administrativa.

A su corta edad ha ocupado cargos administrativos en el sector público y privado, entre los que se destaca el de sus prácticas en la Fiscalía a los 16 años, lugar que conservó incluso después de que estas terminaran.



Se declara seguidor de las campañas políticas alternativas, ha apoyado la consulta anticorrupción y el plebiscito sobre los acuerdos de paz. Pero su motivación para incursionar en el mundo de la política surgió, lamentablemente, del no sentirse representado por la mayoría de los políticos de ahora.



“Para mí los que se lanzaron eran los mismos de siempre, por esa razón yo dije ‘listo, se lanzaron los mismos de siempre, no me siento representado, pues voy a ponerme yo la camiseta y hagamos la política, a ver cómo nos va’”, manifestó el concejal.



Después de eso, su mayor preocupación fueron los recursos económicos que iba a necesitar. Sin embargo, junto con su gerente de campaña, Juan Pablo Morales (19 años), diseñaron una estrategia creativa que lograron sacar adelante con menos de 5 millones de pesos. Este dinero lo recolectaron a través de rifas y otros recursos personales, pues nunca quisieron aceptar ayudas políticas porque si ganaban –decían– no querían llegar a pagar favores.



“Una campaña de cinco millones liderada por jóvenes. Nunca tuvimos un padrino político ahí, a todos se les decía que no cuando aparecían a buscarme porque yo estaba cansado de la manera en la que ellos hacían la política”, cuenta Esteban.



Su estrategia no incluyó vallas, ni pautas radiales o televisivas. Por el contrario, Esteban y su equipo de trabajo recorrieron calles, semáforos e hicieron un trabajo ‘puerta a puerta’, con el cual lograron –con su mensaje de transparencia- la curul en el Concejo. Esto pasó mientras que algunos concejales que llevaban más de 20 años, como es el caso de Judith Giraldo de Cambio Radical, no alcanzaron el umbral.



Aunque no tiene afinidad con algunas corrientes políticas, quiere hacer un llamado para trabajar en unidad por el desarrollo de la ciudad y el bien común.



“Yo creo que es muy interesante trabajar en conjunto. Somos partidos de oposición, pero en todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la ciudad, tenemos que tomar decisiones en conjunto porque somos concejales todos. Entonces creo que en todo lo que le haga bien en Pereira hay que unir fuerzas, pero siempre teniendo clara la cordura de oposición”, enfatiza Esteban.



Este joven concejal representa la nueva sangre política que empieza a llegar a los cargos públicos más representativos de las ciudades y departamentos. Sus propósitos son, ahora, culminar su actual carrera y comenzar, paralelamente, la carrera de Derecho.



En cuanto a su nueva función en el Concejo, ha prometido enfocar sus esfuerzos en lo que –considera– debe trabajar todo concejal: hacer un control político efectivo y ahondar en el cuidado del recurso público.

PAULA ANDREA GAVIRIA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @Paula_Gaviria