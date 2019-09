El comercio, el más afectado en Filandia, Quindío, por falta de agua

Al menos un día y medio sin agua completa el municipio de Filandia, Quindío luego de que se presentara un daño en la bocatoma del acueducto de esta localidad, así lo explicó el alcalde José Roberto Murillo.

Según el mandatario se presentó un ‘taponamiento con objetos extraños que no tenían por qué estar ahí puesto que la quebrada no tiene capacidad de arrastre y se tuvo que retirar todo eso y eso tarda más de 36 horas’’, explicó Murillo. Sin embargo, se esperaba que la contingencia estuviera solucionada en la mañana de hoy y que el turístico municipio tenga disponibilidad de agua.



Los más afectados por el corte del servicio son los comerciantes, hoteles, restaurantes y en general el gremio del turismo, ya que se ha presentado falta de agua durante los últimos tres fines de semana.



“Aunque se ha manejado la situación, se han presentado dificultades porque ponen el agua, pero solo llega a la entrada y a la salida del municipio y no llega a la parte alta, que es donde está la zona comercial”, dijo el alcalde.



Filandia se ha convertido en uno de los municipios que más recibe turistas en el departamento además de que cuenta con decenas de restaurantes, varios de ellos han ganado premios regionales de gastronomía en los últimos años.



El alcalde agregó que la población no debe desocupar los tanques del municipio, pues se presentó información falsa y “la gente comenzó a recoger agua y vació los tanques por el consumo exagerado. En las últimas horas hemos tenido tres carrostanque para que les suministre agua a las personas del municipio”.

'Hubo manos inescrupulosas'

Por su parte, el gerente de Empresas Públicas del Quindío (EPQ), James Padilla, confirmó que el daño habría sido ocasionado por “manos inescrupulosas”.



Y añadió que “no sé a quién le quería hacer daño, pero arrojaron una serie de escombros en la salida de la bocatoma y eso obstruyó el paso del agua además a la tubería le entró aire. Los trabajos duran más de 12 horas para que volvamos a tener un suministro relativamente normal teniendo en cuenta que los caudales de los ríos están secos, en el departamento ha pegado muy duro esta ola de verano”.



De otro lado, en Circasia también se ha presentado falta de agua. El acueducto de esta localidad tiene una concesión en el río Quindío, sin embargo se han presentado dificultades pues el alcalde Carlos Duque ha venido advirtiendo que Empresas Públicas de Armenia (EPA), “él denuncia que EPA es la que tiene la gobernabilidad sobre esta concesión y los circasianos se pueden ver vulnerados si ellos cierran las compuertas para poder entregarle el agua a la capital del Quindío, más ahora en esta temporada seca”, señaló José Manuel Cortes, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).



El funcionario explicó que la autoridad ambiental sirvió de mediadora para buscarle una salida a la situación e identificar la figura jurídica para que los circasianos tengan gobernabilidad sobre la concesión de agua. “El jueves (mañana) se reúnen los prestadores del servicio de Circasia y Armenia y cuando tengan la solución nuevamente se acercan a nosotros a ver si se debe hacer una modificación a la concesión que les otorgamos”.



El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Faber Mosquera, señaló que el Quindío ha presentado temperaturas que no se habían registrado antes, como 33 grados centígrados como pico máximo, registrado la semana pasada.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA