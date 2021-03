El colombiano que creará un ‘Metro Volador’ con el apoyo de la Nasa

El trabajo duro, la paciencia y el estudio son la clave del éxito para cumplir los sueños, y ese es el ejemplo que Felipe Varón, un ingeniero emprendedor caleño, quiere darle a los colombianos. Este año se cumplen dos décadas desde que este ingeniero presentó su tesis de grado, en la cual plasmaba la idea con la que buscaba cambiar el transporte urbano en el mundo, un proyecto similar a los futuros que vimos en varias películas de Hollywood.

Varón nació en Cali y siempre se destacó como estudiante. Luego, empezó su carrera de Ingeniería Electrónica en la universidad Javeriana de Bogotá y desde quinto semestre, aproximadamente, empezó a desarrollar su idea de cambiar los sistemas de transporte del mundo con vehículos voladores que pudiesen transportar gente y todo tipo de cosas.



Era una idea muy difícil de llevar a cabo para ese año 1999, pero ya había bases de ello. Por ejemplo, en la película El Quinto Elemento, de 1997, ya se podía ver un futuro en el que todos los vehículos eran voladores.



La idea de Varón era un poco más basada en la realidad y aunque sí soñaba con carros voladores, inicialmente él los imaginó como vehículos no tripulados, lo que actualmente es popularmente conocido como un dron.



Su tesis fue un éxito y esa idea la mantendría presente en su mente todos los días de su vida a partir de ese año 2001.

Según Varón, sus aviones VTOL serían eléctricos, por lo cual no impactarían negativamente en el medio ambiente. Foto:

Tras graduarse como ingeniero electrónico, el ingeniero viajó a Estados Unidos y empezó a trabajar en la industria de la tecnología de punta -en especial de la aeronáutica- y a tomar diferentes cursos y posgrados en reconocidas universidades del gigante norteamericano. Todos estos años de experiencia le permitieron que en 2016 pudiese fundar su propia compañía, Varon Vehicles, con el objetivo de lograr cumplir el sueño que tenía desde la universidad.



Con esa meta en la mente, Varón y su equipo de colombianos emprendedores tocaron muchas puertas con su sueño en las manos y lograron conseguir apoyos muy importantes.

La revolución de la aviación

En 1999, Felipe pensó en aeronaves simples, con motores simples y que fuesen más económicas que los vehículos aéreos tradicionales como aviones y helicópteros, las cuales permitieran transportar personas y cosas. Esa idea evolucionó y se convirtió en lo que ahora es conocido como Urban Air Mobility (Movilidad Aérea Urbana), un ecosistema que busca lograr un medio de transporte masivo aéreo.



Varón se dio cuenta que la clave ya no era hacer los vehículos, ya habían muchas compañías dedicadas a fabricarlos, el plan ahora era crear la infraestructura y el modelo para aterrizar su idea en todas las ciudades del mundo y conseguir lo que, como una analogía simple, un metro aéreo.

Su idea consiste en crear lo que él llama Redes de Infraestructura. Lo primero son los aviones VTOL (Despegue y Aterrizaje Vertical) los cuales se desarrollarán dependiendo lo que vayan a transportar, pues no solo serían personas, y de dónde van a funcionar.



Lo segundo son los Vertipuertos, es decir, las pistas de despegue y aterrizaje de los VTOL.



“Nuestras Redes de Infraestructura conectarán nuestros Vertipuertos en un área urbana con carriles virtuales permanentes. Dentro de estos carriles operarán nuestros vehículos VTOL, sin interferir con otras aeronaves y sin imponer una carga al control de tráfico aéreo tradicional. Al construir este sistema, podemos brindar servicios a una amplia gama de clientes y diferentes casos de uso. Nuestras redes de infraestructura se pueden implementar en cualquier ciudad a un bajo costo y sin necesidad de construcción física por milla, ya que no se necesitan carreteras ni rieles”, explica el ingeniero.

Este es un ejemplo de los Vertipuertos que Varon Vehicles intentaría construir en Bogotá. Foto: Varon Vehicles

Los Vertipuertos estarán ubicados en un principio a nivel del suelo, por cuestiones de seguridad. Sin embargo la idea de Varón es que a futuro estas plataformas generen cambios en la arquitectura de las ciudades donde se implementen.



“Hay lugares de la ciudad que podrán desarrollarse urbanísticamente alrededor de los Vertipuertos. Buscamos aliviar algunas vías de crecimiento de las ciudades construyendo algunos de nuestros Vertipuerto en zonas fuera del casco urbano, de modo que las urbes puedan crecer hacia esas zonas”, señaló.



La idea de Felipe y su equipo ha fascinado a compañías de la talla de la NASA, la cual es una de sus aliados en el desarrollo de esta idea, y a inversiones privadas.

Un metro aéreo

A diferencia de servicios que ya se han presentado como taxis voladores o lo que ya es el helicóptero, el cual solo pueden permitirse personas adineradas, el modelo de Movilidad Aérea Urbana de Varón le apunta a ser un transporte masivo para todos los públicos, pero específicamente será para el ciudadano del común.



“No vemos Urban Air Mobility como un servicio solo para VIP o clientes corporativos; estos mercados ya han sido atendidos con helicópteros durante años y no han tenido éxito para resolver problemas relacionados con la movilidad. Sin embargo, los aviones VTOL serán menos complejos que los helicópteros y pueden operar con costos operativos más bajos. Por lo tanto, podemos aplicar la perspectiva de la movilidad urbana para llegar a mucha más gente”, precisa el ingeniero.

La idea es que funcione como lo que sería el Metro de Medellín. Además, no solo se va a quedar en ese uso.



Según Varón, teniendo en cuenta que cada sistema debe adaptarse a la ciudad donde se implementaría, pues no será lo mismo un avión VTOL en Cartagena -que está al nivel del mar- que en Bogotá, los vehículos voladores se podrán adaptar para otros usos, como transporte de pacientes de hospitales, de órganos, o de cosas más simples como mercancía común, todo dentro del perímetro de Vertipuertos de cada ciudad.



Además, tendrá la ventaja de que no interferirá con el tráfico aéreo comercial, pues vuela a una altura mucho menor; el impacto negativo sobre el medio ambiente es muy poco, pues serían eléctricos; y acortará drásticamente los desplazamientos en ciudades que tienen áreas virtualmente pequeñas pero con una gran concentración poblacional, como Bogotá.

¿Cuándo llegarán a Colombia?

En unos años ya se estarían llevando a cabo los primeros pilotos y Colombia sería el país elegido. De hecho, según indicó Varón, ya se está trabajando con el gobierno colombiano para desarrollar la normativa necesaria para realizar el proyecto en una ciudad del país.

El Metro de Medellín funciona como un ejemplo para explicar el funcionamiento del Urban Air Mobility, con la diferencia de que sería en el aire y no habría que construir vías. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Estamos trabajando para que Colombia sea el primer país donde se implemente el ecosistema de Movilidad Aérea Urbana y que el país sea un líder a nivel mundial, porque estoy seguro que tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos una ciudad ya escogida y pronto la anunciaremos. Sin embargo, ya tenemos trazadas nuestras Redes de Infraestructura en varias ciudades de Colombia, no solo en donde se iniciaría el piloto”, explicó Felipe.



La meta de Varon Vehicles es que en unos años se vean volar los primeros aviones VTOL de su compañía y que ese sueño universitario se haga realidad.



“Los sueños sí se cumplen y para ello solo hay que hacerlo. Cuando me han invitado a charlas sobre emprendimiento y me piden algún consejo, siempre digo lo mismo: ‘hazlo’. Las cosas solo hay que hacerlas para que sean realidad. A veces toman años en ser una realidad, pero si no empiezas a hacerlo, nunca se harán reales”, concluye Varón.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Periodista de EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD