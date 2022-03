Contratistas que ejecutan obras en la subregión de La Mojana denunciaron presuntas extorsiones que realizan integrantes del grupo Clan del Golfo, lo que los ha llevado a paralizar los trabajos.



Han manifestado que están pidiendo el 10 por ciento del valor del contrato para permitir que se ejecuten las obras, como en el caso del puente de ‘Los Matar’, en jurisdicción de Sucre (Sucre).



La información, además, de líderes de la región indica que los trabajos están paralizados en prevención para no sufrir un atentado, por no cumplir con las exigencias del grupo armado al margen de la ley.

En la subregión de La Mojana hay que

pagarles al grupo armado Clan del Golfo

“La comunidad es la que más se perjudica con esta situación, porque las obras que estamos esperando no pueden ser ejecutadas”, dicen los líderes de la región.



Dieron a conocer de igual manera que en La Mojana hay que pagarles al grupo armado Clan del Golfo por todo lo que se mueva en esta zona.



“Por sacar el pescado, por los animales vacunos, los transportadores, tenderos, cultivadores, los ganaderos, docentes, todos de una u otra forma tienen que pagarles para poder trabajar”, han denunciado.

Sin conocimiento

Recientemente el coronel Carlos Andrés Correa, comandante de la Policía Nacional en Sucre le manifestó a los medios de comunicación, que no tienen conocimiento de lo que sucede con los contratistas y los invitó a que presenten oficialmente las denuncias.



Dijo, que en compañía de la Armada Nacional y el Ejército están trabajando en la región para contrarrestar cualquier accionar de la delincuencia y que el tema de las extorsiones no es la excepción.



“Seguimos trabajando con la Armada y el Ejército en pro de mejorar esa situación que de pronto se esté presentando. No tengo información de denuncias frente a ese tema y vamos a verificar, pero no nos podemos meter en ese juego de pagar esas extorsiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Correa.

Tenderos de la zona sur

Desde el barrio Villa Maddy, en la zona sur de Sincelejo se conocieron de igual forma denuncias sobre el acoso de la delincuencia y de personas extorsionándolos para poder seguir con los negocios.



De igual manera el comandante de la policía dijo que no manejaban esa información, pero sí sobre delincuentes que se hacen pasar como miembros del Clan del Golfo para hacen esos cobros.



“Aquí la recomendación es la misma, que denuncien, que no paguen, porque si lo hacen sería darles vía para seguir cobrando”, anotó el ato oficia.



Recordó, que en lo que va del año en curso, más de 35 integrantes del Clan del Golfo, entre quienes figuran cabecillas en diferentes zonas del Departamento, líderes de la venta de drogas, han sido capturados en asocio con la Armada Nacional y la Fiscalía.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

