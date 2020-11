El circo trasladó sus funciones hasta los barrios de Armenia

Varios grupos de malabaristas, trapecistas, payasos, bailarinas y otros artistas del Circo Star se han robado los aplausos de su público en los diferentes barrios de la capital quindiana.

Desde hace poco más de un mes comenzaron a llevar sus espectáculos casi hasta la puerta de las casas pues se quedaron ‘varados’ en la ciudad desde marzo pasado.



“Tratamos de hacer un buen espectáculo de unos 25 a 30 minutos. Unos minutos antes de comenzar los artistas comienzan a anunciar el show y la gente se asoma desde sus ventanas, balcones, puertas, cada uno desde su casa, no hay aglomeración de personas”, contó Jaiver Rodríguez, vocero del circo.



(Lea también: Lo que se sabe del asesinato de la lideresa ambiental Juana Perea)



Las funciones se realizan paralelamente en varios sectores y en las tardes.

“Lo que queremos con esta nueva iniciativa es que la gente nos dé un aporte porque les gustó el show, no por lástima. Estamos tratando de posicionar esta nueva estrategia, pero sabemos que no todas las personas cuentan con recursos para colaborar, es algo voluntario, lo que cada uno pueda aportar, si no pueden al menos disfrutan del show”, agregó Rodríguez, quien también es acróbata del circo Star.

Hasta hace unos meses, los artistas se estuvieron presentando en el parqueadero de un restaurante de la ciudad y tuvieron gran acogida.



El propósito era reactivar la economía de estos locales comerciales y a la vez generar una reactivación en los ingresos de los artistas; sin embargo, el Gobierno Nacional prohibió este tipo de entretenimiento y volvieron a quedarse sin fuente de ingresos.

“Nos estaba yendo muy bien pero se acabó el trabajo con todas las restricciones que puso el Gobierno, pero estamos muy agradecidos porque nos dieron la oportunidad en ese momento”, señaló



(Le puede interesar: Crónica del día que un barco repleto de explosivos sitió a Cartagena)



Luego intentaron vender los productos tradicionales del circo en los barrios.



“Llevamos las crispetas, las manzanas y otras cosas y el público nos apoyó mucho, pero después de un tiempo las ventas ya no estaban funcionando y nos tocó salir con las funciones a los barrios, ahora estamos con esto, después no sé qué vendrá”, dijo.

Hasta hace unos meses, las 40 personas que integran este circo tenían su escenario en una carpa de circo frente al estadio Centenario, pero con la llegada de la cuarentena por la propagación del coronavirus tuvieron que bajar el telón.



ARMENIA