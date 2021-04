El Cesar mantiene la alerta naranja tras el repunte de covid-19 

En el Cesar se mantiene la alerta naranja tras el repunte de contagios de covid-19 y el aumento en la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de la red pública y privada del departamento.



“A la fecha tenemos 123 pacientes positivos en UCI, 83 sospechosos y 94 camas disponibles”, explicó Hernán Baquero Rodríguez, secretario de salud departamental.



Frente a esta coyuntura, se coordinan acciones con el Ministerio de Salud y Protección Social y del Interior, para adoptar nuevas medidas restrictivas como el toque de queda y pico y cédula.

“La alerta se declaró el pasado 23 de marzo, sin embargo, los índices han aumentado durante las últimas semanas, a pesar, de que se han activado los recursos y los mecanismos de referencias para reducir estos índices”, recalcó el funcionario.



Para evitar el colapso del sistema hospitalario de esta región, el Colegio Médico de Valledupar, solicitó a los mandatarios locales, adoptar la medida de “Cuarentena estricta” durante 14 días, ya que, según ellos, la tendencia del aumento de contagios es alta, en comparación a cifras anteriores.

“Tenemos la particularidad que se está recibiendo pacientes de otras partes del caribe colombiano. El temor es que, si en estas regiones se colapsa el sistema, no tendremos la misma situación que tuvimos en el primer pico. Lo que está pasando, es más apremiante, ya que no tendremos donde derivar a los pacientes”, aseguró Joaquín Maestre Vega, presidente del Colegio Médico.



En este orden de ideas, el gremio solicitó, que la medida debe estar soportada en la ayuda humanitaria que garantice la alimentación, a la población más vulnerable, para que puedan cumplir cabalmente con la misma.



“Las medidas que se han venido tomando hasta ahora han ayudado, pero debemos ser más drásticos, para no lamentar los casos de personas fallecidas. Lo otro, es que tenemos que comportarnos como sociedad, no puede ser que el gobierno esté diciendo una cosa y la gente haciendo lo contrario. Hay mucha indisciplina social”, resaltó el presidente.

Plan de vacunación

Entretanto, la secretaría de salud departamental y municipal, continúan desplegando acciones en el desarrollo del plan de expansión de vacunación.



Desde que inició la jornada de vacunación, se han recibido 56.000 biológicos, de los cuales se han aplicado 42.000, que representa el 74% de meta establecida. En estos lotes están incluidas las segundas dosis.



“Podemos decir que, hasta la fecha, 15 territorios del departamento, están por encima del 80% de la vacunación, el resto entre el 60 y 80%”, destacó Baquero.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

