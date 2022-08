El Distrito de Cartagena tiene listo un nuevo decreto de medidas para enfrentar la creciente inseguridad en el Centro Histórico.



Luego del ataque con pistola traumática a un turista español en la calle Gastelbondo, el Distrito se reunió con habitantes y comerciantes del corralito de piedra, que no soportan más inseguridad, venta y consumo de drogas y la prostitución que se tomaron varias calles y plazas.



“Las medidas que se están estudiando son toque de queda para menores de edad; nuevo decreto de restricción de horarios, premios e incentivos por buen manejo de seguridad, y avanzar con la peatonalizacion del Centro Histórico”, señala Ana María González, secretaria del interior de Cartagena.

Turista español que se opuso al robo de su reloj de alta gama en el Centro Histórico de #Cartagena fue herido con arma traumática según @PoliciaColombia en su pierna derecha. Asaltantes, vestidos como repartidores de comida, escaparon en moto. @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/mDl1SdX51r — John (@PilotodeCometas) August 12, 2022

Los asaltantes que le propinaron un disparo al tursita español, quien resistió al robo de su reloj de alta gama, en su pierna derecha iban en moto y con prendas de una reconocida aplicación para servicios a domicilio.



“Con los domiciliarios vamos a volver a la bicicleta sin motor y a pie”, añadió González.



Pero el caso del turista herido en medio de un asalto es apenas uno de varios atracos a viajeros, este año, en el corazón colonial de Cartagena.



“Tenemos seis casos registrados los cuales no fueron denunciados, porque los turistas, ante la amenaza de los delincuentes, entregaron sus pertenencias y no elevaron denuncias. Nos han reportado atracos en la Calle de Quero, Calle del jardín y en los bajos de las Bóvedas (frente al colegio Salesiano”, había señalado Fredy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento al delito en Cartagena, Cosed.



Para este experto, el aumento de hurtos en la ciudad colonial es consecuencia del creciente tráfico de drogas y explotación sexual, y todo está encadenado.



Es por ello que para los habitantes y comerciantes del Centro Histórico es urgente frenar la explotación sexual de mujeres y menores en sectores como la Calle Segunda de Badillo, la Calle del Colegio y la Plaza de los Coches.



Ante este fenómeno, la secretaria del Interior responde: “al comerciante que se porte bien le damos horario y al que no, no”.



