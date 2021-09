El domingo, el Centro Histórico de Cartagena será solo para peatones

A partir de las 6 de la mañana, la Alcaldía de Cartagena habilitará el Centro Histórico de la ciudad para las familias cartageneras y turistas. No podrá circular ningún vehículo dentro del corralito de piedra.



Para este domingo, las autoridades del Distrito han preparado 42 actividades, entre artísticas, deportivas, gastronómicas y culturales, bajo la estrategia ‘Mi Centro es Cartagena'.

La iniciativa busca abrir espacios para que el epicentro histórico de la ciudad sea disfrutado por locales y visitantes, y las comunidades vivan un día lleno de identidad y reconocimiento de este territorio heroico.

Durante un año, en medio de la pandemia, la Ciudad Colonial estuvo cerrada bajo el más estricto toque de queda.



La jornada cuenta con el apoyo organizaciones sociales como Zocosorongo, Quero Arepa y la fundación Tú Cultura, quienes proponen un centro de puertas abiertas a la ciudadanía y dispuesto a la participación de los cartageneros.



Este domingo inédito en la historia de la ciudad será incluyente y sin el uso de automóviles por un día. Además, será la oportunidad para fortalecer la economía local.



En las calles y plazas del Centro Histórico estará prohibida la circulación de vehículos el próximo domingo. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Reactivación económica y cultural

“Esta es una iniciativa ciudadana que surge con el fin de replantearnos las infinitas posibilidades que nos presenta el Centro: Pensando este espacio de una manera distinta, un espacio también para las familias locales, con dinámicas de movilidad distinta. Esta iniciativa ha contado con todo el apoyo de la alcaldía, de los gremios y de muchos ciudadanos que ven un centro distinto”, explicó Gustavo Sands, líder del proyecto Zocosocorongo.



La agenda iniciará a las 6 de la mañana e incluirá a escenarios emblemáticos como la Plaza de los Coches, Plaza de la Proclamación, el Parque Bolívar y el barrio Getsemaní, entre otros lugares.



'Mi centro es Cartagena' busca crear un vínculo ciudadano para que se ejerza el derecho al centro, a través de corredores culturales y artísticos, cine-foros, recorridos y conversatorios sobre Cartagena, que invitan a la ciudadanía a que se conecte con la arquitectura y la historia de su ciudad.

La Plaza de San Pedro, en el Centro Histórico, también será escenario de actos culturales. Foto: John Montaño

¡Viva la agenda!

Carrera 3K, 6K y 9K

Plaza de la Aduana

6:00 a.m. – 8:00 a.m.



Caminata 3k

Plaza de la Aduana

6:00 a.m. – 8:00 a.m.





Mercado Agrícola

Las Bóvedas

6:00 a.m. – 4:00 p.m.



Juegos tradiciones Ludoteca viajera Rincón de arte expresivo

Plaza de los Coches, Plaza de la Paz

7:00 a.m. – 7:00 p.m.





La Rokola Mayor Rueda del tambor Juegos de mensajes y frases positivas sobre las personas con discapacidad Bingo Ciudadano

Parque Bolívar

7:00 a.m. – 7:00 p.m.



Lanzamiento Mi Centro es Cartagena

Plaza de la Paz – Torre del Reloj

8:00 a.m.

.La agenda iniciará a las 6 de la mañana e incluirá a escenarios emblemáticos como la Plaza de los Coches, Plaza de la Proclamación, el Parque Bolívar y el barrio Getsemaní, entre otros lugares. Foto: Archivo EL TIEMPO

Feria del libro y actividades deportivas

Demostraciones Deportivas Escuela de Iniciación y Formación Deportiva IDER

Parque Bolívar

8:00 a.m. – 4:00 p.m.





Agenda Cultural y Recreativa para niños

Plaza de la Proclamación

8:30 a.m. – 4:00 p.m.





Feria de los Dulces

Portal de los Dulces

9:00 a.m. – 7:00 p.m.



Feria del Libro

Parque del Centenario

9:00 a.m. – 5:00 p.m.



Visita Guiada Hotel Santa Clara

Punto de encuentro Hotel Santa Clara Lobby

9:00 a.m. – 10:00 a.m.



Ajedrez al Centro

Parque Bolívar

9:00 a.m. – 12:00 m.



Agenda Cultural Red de Bibliotecas IPCC

Parque Bolívar

9:00 a.m. – 3:00 p.m.





Súper clase de Actividad Física – IDER

Plaza de la Proclamación

9:00 a.m.



Actividades Selina

Plaza de la Trinidad

9:00 a.m. Defensa Personal

El Centro histórico de Cartagena es una opción a la que siempre queremos regresar. Foto: Istock

Practicarán pruebas de VIH

Usted no se puede perder La Feria Gastronómica del Parque del Centenario

10:00 a.m. - 2:00 p.m.



Pista de habilidades para desarrollar en bicicleta o en patines

Plaza de la Proclamación

10:00 a.m. – 1:00 p.m.



Sonido y Cultura Hip-Hop “Lucha de Titanes”

Parque del Centenario

1:00 p.m. – 9:00 p.m.



Educación Ambiental Ciudadana

Plazoleta las Bóvedas

2:00 p.m. – 7:00 p.m.



Urbanismo Táctico para los niños

Las Bóvedas

2:00 p.m. – 7:00 p.m.



Torneo juegos tradicionales

Callejón Ancho Getsemaní

2:00 p.m. – 6:00 p.m.



Pruebas de VIH (Dadis)

Camellón de los Mártires

2:00 p.m. – 4:00 p.m.





Visita guiada Hotel Santa Clara

Punto de encuentro Hotel Santa Clara Lobby

2:00 p.m. – 3:00 p.m.



Colectivo Urban Sketcher

Museo de Arte Moderno

3:00 p.m. a 8:00 p.m.



Zocosorongo – Recorrido

Punto de encuentro Las Bóvedas

3:30 pm – 5:00 pm

Agenda cultural Comfenalco

De la Plaza San Pedro Claver saldrá una visita guiada colección permanente Museo de Arte Moderno. Exposición Plaza de lo virtual a lo presencial - De Cerca

Performance de dibujo al aire para transeúntes, Performance de danza a cargo del programa Danza Urbana de Comfenalco

Concierto Sexteto de Cellos

Concierto Cuarteto de Violines

Concierto Brass Quinteto

3:00 p.m. – 8:30 p.m.



Rayuela Renacer

Plaza de los Coches

4:00 p.m.



Ruta del Esclavo

Punto de encuentro Cooperación Española

Santo Domingo

4:00 p.m. – 6:00 p.m.



Ruta Ciudad Mural Getsemaní – Tucultura

Punto de encuentro Plaza de la Trinidad

4:00 p.m. a 5:30 p.m.



Escuela de Danza Raima

Niños Nelson Mandela

Plaza de la Trinidad

4:00 p.m.



Teatro en la Plaza

Plaza de la Proclamación

4:00 p.m. – 5:00 p.m.



VOL III Vamo´ pa´ la Calle

Calle Estanco del Aguardiente

4:00 p.m. – 8:00 p.m.



Agenda cultural Colombo Alemana

Calle Estanco del Aguardiente

4:00 p.m. – 6:00 p.m.



Plaza de la Cartageneidad

Escuela de Gobierno

Plaza Santo Domingo

4:00 p.m. – 8:00 p.m.



Zocosorongo – Salsero

Museo Histórico de Cartagena

5:00 p.m.



Cuentería y Narrativa historias de Cartagena

Plaza de la Aduana

5:00 p.m. – 7:00 p.m.



Visita guiada Calle Quero – Café con Galletas

Punto de Encuentro Felice Pastas

Calle Quero

5:00 p.m.



Recital de Poesía

Plaza de la Paz - Torre de Reloj

5:00 p.m.



Agenda cultura Alianza Colombo Francesa

Concierto en Plaza Fernández de Madrid

5:00 p.m. – 8:00 p.m.



Proyección de la película Callecitas de Cartagena

Plaza de la Trinidad

5:00 p.m. – 7:00 p.m.



Cine Foro Cambio Climático

Plaza de la Trinidad

7:00 p.m. – 8:30 p.m.



La chaza de la confianza

calle a un lado de la Catedral y la plaza Santo Domingo

7:00 a.m. a 7:00 p.m.

