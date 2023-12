El centro de Sincelejo enfrenta un caos por culpa de vendedores estacionarios

En el centro de Sincelejo son pocos los espacios que el ciudadano tiene para caminar sin tropezar con cualquier elemento que se ha puesto a la venta sobre los andenes y las calles donde las motos obstaculizan el tráfico llevando al caos total en este sector de la ciudad.



Para los comerciantes organizados, la situación que enfrentan es difícil, porque la economía informal acapara la atención de los compradores, mientras que ellos tienen que pagar altos servicios públicos, arriendo, impuesto de seguridad y las ventas con un mínimo de ganancias.



Así lo ha manifestado Elías Sánchez, quien se ha constituido en el vocero de los comerciantes del centro de Sincelejo, el cual está convertido en un desorden incontrolable.

Comercio informal en el Centro de Sincelejo. Foto: Francisco Javier Barrios

“El espacio público se encuentra invadido, al igual que las calles, las motocicletas las colocan a lado y lado de las vías, a pesar de que hay una prohibición de ingresar al entro de la ciudad”, dice.



La administración municipal diseñó desde hace varios años un área de seguridad en el centro Sincelejo, delimitado con vallas que no pueden ser traspasadas, pero sin embargo los motociclistas hacen caso omiso a esta medida y se adueñan de las estrechas calles.



“Las carretas de los vendedores estacionarios duermen sobre las calles del centro de Sincelejo sin ningún control y como si estuvieran en el patio de sus casas, al día siguiente nuevamente inician su labor”, indica.

Bajas ventas y temor

Comercio informal en el Centro de Sincelejo. Foto: Francisco Javier Barrios

Los comerciantes formales han manifestado en reiteradas ocasiones que sus ventas se fueron al suelo, que el comprador no ingresa a sus locales, porque no encuentra en ocasiones la forma como hacerlo y sus vitrinas no son observadas, al ser tapadas por los vendedores.



“Sobre los andenes usted encuentra ventas de toda clase, zapatos, juguetes, neveras, camas, abanicos, estufas, comidas, perros, gallinas, todo lo que usted se pueda imaginar, sin que las autoridades pueden ejercer un verdadero control sobre ellos. De hacerlo se iniciaría un enfrentamiento que afectaría más la situación”, señalan los comerciantes.

Cambios culturales

Para recuperar el Área de Movilidad Segura –AMS- y generar cambios culturales que promuevan conductas responsables entre los conductores de motocicletas, peatones, vehículos de servicio público y particulares, la Secretaria de Movilidad de Sincelejo articuló esfuerzos con la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y Seguridad y la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco Sucre-.



Desde la semana pasada, el secretario de Movilidad, Víctor Antonio Jiménez Ordoñez inició una serie de recorridos con los agentes de tránsito en varios puntos del Área de Movilidad Segura, para invitar a los conductores de motocicletas a respetar la delimitación del AMS, a cumplir con las normas de tránsito y a parquear en las zonas permitidas.



“El incumplimiento de las medidas restrictivas en el Área de Movilidad Segura, establece las siguientes sanciones: Multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes -SMLDV- y la inmovilización de la motocicleta por el término de 30 días hábiles, contados desde el día de la imposición de la orden del comparendo”, informó.



De igual manera la Secretaría de Gobierno comenzará a tomar medidas buscando disminuir el caos que actualmente se genera en varios puntos del centro de la ciudad.

