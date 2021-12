Aunque en Colombia se crearon varios cementerios libres durante el siglo pasado, el único que todavía está en funcionamiento está ubicado en Circasia, Quindío.



El propósito de este lugar que data de 1933 y concebido por Braulio Botero Londoño era que las personas con ideas liberales, ateas o que no eran religiosas pudieran ser sepultados en este sitio pues la iglesia católica no les permitía realizar ceremonias ni enterrarlos en el cementerio del pueblo.



Aunque esa tradición permaneció por muchos años, actualmente todas las personas que quieran ser sepultadas allí lo pueden hacer sin que esto implique tener la ideología de su creador.



‘’Cualquier persona puede ser enterrada, simplemente deben pagar un dinero por el sostenimiento del cementerio’’, señaló Cesar Augusto Londoño, el administrador del cementerio Libre de Circasia.



La construcción se inició en 1930 y tuvo el apoyo de algunas personas de la localidad. Su creador, quien era un joven antioqueño radicado en ese municipio, decidió pedirle una parcela de tierra a su padre para edificar un cementerio.



‘’La iglesia se unió a la persecución de liberales porque muchos de ellos eran ateos, masones, librepensadores, no iban a misa, entre otras razones, así que Braulio viendo las injusticias que cometía el sacerdote de Circasia, que no dejaba enterrar a algunas personas, creó este cementerio", relató el historiador de la Academia de Historia del Quindío, Fernando Jaramillo.



Y agregó que: "entre los primeros enterrados fue Enrique Londoño con un águila en la parte alta, símbolo de libertad’’.



El cementerio fue diseñado por los ingenieros Juan de Dios Villegas y el alemán Shieferl. Según el historiador Jaramillo, este lugar tuvo inspiración alemana pues por esa época algunos alemanes vivían en esta localidad.



‘’Incluso hay cruces esvásticas, pero no la de Adolfo Hitler porque la construcción del cementerio fue mucho antes’’, añadió Jaramillo.



Hasta hace un tiempo no se permitían las ceremonias católicas al interior del cementerio. Ahora se admiten personas de todas las creencias, pero se deben acatar las disposiciones de la junta directiva que administra el cementerio y que es presidida por Juan Mario Botero Isaza, sobrino de Braulio Botero.



Se pueden realizar ritos de cualquier religión. ‘’Se llama libre porque cualquier persona puede asistir y puede hacer la ceremonia que quiera, pero debe ser de manera respetuosa. Se reciben las flores, pero solo pueden estar un día’’, contó el administrador del cementerio.



En este cementerio reposan los restos de Fortunato Gaviria, abuelo del ex presidente César Gaviria, y los restos de otros familiares del ex mandatario. También los padres de Carlos Lehder. Y decenas de personas más. Algunos rumoran que muchos fueron enterrados de pie pero tanto el historiador y el administrador del sitio concuerdan en que esto no ha sido comprobado aún.



No obstante, el himno de los muertos, que fue creado por Antonio Restrepo, especialmente para este lugar, dice que ‘’sin doblar la rodilla viví, y eso nos lleva a pensar que pudo ser verdad. Lo cierto es que Braulio fue descomulgado y perseguido y se tuvo que ir para otros países, finalmente murió en Circasia hace más de 20 años y dejó el cementerio en manos de una fundación sin ánimo de lucro’’, comentó Jaramillo.





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA