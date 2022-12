Las autoridades en la región Caribe se encuentran en alerta ante el aumento de casos de covid-19 en esta zona del país.



De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Salud, en la semana del 2 al 7 de diciembre se registró un aumento de contagios en Colombia, y el Caribe es una de las regiones donde se presentó un gran número de casos.



Santa Marta con aumento leve en casos de covid- 19



Por Roger Urieles



En Santa Marta se viene presentando un aumento leve en el número de contagios de covid-19.



De acuerdo a las cifras que manejan las autoridades sanitarias, desde mediados de noviembre a la fecha, se presentan entre 35 a 50 casos semanales de casos positivos, confirmados mediante pruebas practicadas a personas con síntomas relacionados con este virus.



El secretario de Salud, Jorge Bernal,manifestó que la situación todavía se encuentra controlada; no obstante, hay que estar alerta porque existe una alta posibilidad que la nueva variante del coronavirus ya se encuentre circulando en la ciudad.



Manifestó que quizás el número de infectados sea mucho mayor, al registrado en la base de datos, teniendo en cuenta que las personas cuando tienen quebrantos físicos leves propias de esta enfermedad, ya no acuden a centros asistenciales sino que se tratan en sus casas.



De todas maneras, durante el mes de noviembre hubo un aumento de pacientes en las salas de urgencias, debido a que las lluvias desataron enfermedades respiratorias y otras virosis.



“Estamos adoptando medidas con las Eps, Ips y los gremios. No podemos descuidarnos especialmente en estas fechas que llegan turistas nacionales y extranjeros y las posibilidades de nuevos contagios se incrementa”, indicó Bernal.



Finalmente dijo que la mortalidad por el virus es bastante baja en Santa Marta y la disponibilidad de camas uci está por encima del 50 por ciento.

En Cartagena, niños menores de 9 años son los más afectados

Por John Montaño



Teniendo en cuenta que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en los casos de covid- 19 en el país y en el distrito de Cartagena, el Departamento Administrativo Distrital de salud, Dadis hace un llamado a toda la ciudadanía a no bajar la guardia en esta época festiva.



Actualmente en la ciudad se reportan 77 casos activos de Covid19, de los cuales 7 han requerido hospitalización, y uno está en Unidad de Cuidados Intensivos.



“El comportamiento que hemos evidenciado en estas últimas semanas es que la población que mayormente se encuentra afectada son los niños menores de 9 años, por eso hacemos especial llamado a los padres de familia para que apliquen las medidas para prevenir infecciones de vías respiratorias”, declaró Ana Margarita Sánchez, Directora Operativa de Salud pública del Dadis.

En La Guajira circula variante omicrom y otros linajes

Por Eliana Mejía



En lo que respecta a La Guajira para el corte de base Nacional por covid-19 del 1 de diciembre, se han registrado 39 casos activos, cinco en hospitalización y cinco en uci, ambos representan un 12, 8 % de la ocupación.



En cuanto al sexo, 25 mujeres se encuentran activas y 14 hombres, mostrando un ligero aumento en la notificación en comparación a las semanas anteriores del periodo analizado.



De los 39 casos activos con covid-19 en la última semana, Riohacha registra 17 casos, seguido de los municipios de Maicao con 12 casos, Barrancas con 7, Uribia con 2 y San Juan del Cesar con 1 caso.



Se estima que puedan ser muchos más los casos activos a nivel departamental, debido a que la variante que circula de omicrom y otros linajes, no son de impacto hospitalario alto, ni de muerte, por lo que las autoridades de salud pública se encuentran vigilando solo el impacto hospitalario.



Desde el inicio de la pandemia en La Guajira se han registrado 57.953 casos de covid-19, de los cuales el mayor número se ha presentado en Riohacha con 24.317, seguido de Maicao con 11.912 y San Juan del Cesar en tercer lugar con 5.496.

En Sucre estudian volver a utilizar el tapabocas

Por Francisco Javier Barrios



En Sucre se reportan a la fecha 113 casos de personas enfermas con covid-19, de los cuales 81 contagios se registran en Sincelejo.



No hay personas recluidas en cuidados intensivos y en los últimos meses tampoco se han reportado personas fallecidas cómo consecuencia de la enfermedad.



Sin embargo, las autoridades insistente en que aquellos ciudadanos que no han completado el esquema de vacunación se acerquen a los puntos habilitados para hacerlo, así como el autocuidado, especialmente para la temporada de Navidad y fin de año.



"Hacemos un llamado a las comunidades a ponerse las vacunas de refuerzo, porque se estaban presentando entre uno y dos casos al mes y ahora las cifras se han disparado", dijo Dordy Bejarano, director de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Sincelejo.



En Sucre se estudia la posibilidad de volver a utilizar el tapabocas en forma permanente hasta nueva orden en recintos cerrados, de acuerdo con lo señalado por la secretaria de salud departamental, Sandra Toro.