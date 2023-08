15 años lleva Dennis D’Antonio O’Harie luchando en estrados judiciales colombianos para recuperar un apartamento que compró en el emblemático edificio Pombo, en la Calle del Cuartel del Fijo, del Centro Histórico de Cartagena.



El sueño de Dennis, ciudadano norteamericano, de retirarse después de los 50 años y vivir su vejez en la ciudad más apasionante del Caribe colombiano se convirtió en su dolor de cabeza, y una fortuna gastada en abogados y viajes a Cartagena sin obtener, al día de hoy, una respuesta de la justicia.

15 años esperando la respuesta de un juez

Edificio Pombo de Cartagena, joya arquitectónica republicana, construido en la década de los 30 del siglo XX. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

con todas las pruebas presentadas y todos los testigos, lleve 15 años y no hallan fallado

“No es posible que un caso básico del derecho a una propiedad, con todas las pruebas presentadas y todos los testigos, lleve 15 años y no hallan fallado”, narra vía telefónica Dennis D’Antonio O’Harie, desde Daytona Beach en La Florida, donde reside.



Se trata del apartamento 301 en el edificio Pombo: una joya Republicana construida en 1930, y que se levanta en la equina de la Calle de Cuartel del Fijo con la Calle de la Estrella, de la Ciudad Colonial.



Enamorado de una joya de la arquitectura

Edificio Pombo de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Firmamos papales en notaria y yo estaba muy emocionado y mi proyecto era pensionarme y retirarme a vivir en mi apartamento de Cartagena

Dennis recuerda que durante unas vacaciones por el Caribe colombiano, en julio del año 2004, bajó por la calle de la Soledad y tropezó de repente con aquella ‘pintura' arquitectónica en una esquina del Centro Histórico de Cartagena. Quedó hipnotizado por tanta belleza en piedra.



Aquella mole de tonos verdes, amarillos y grises, con grandes ventanales y balcones, lo sedujo de inmediato y pensó que querría vivir allí el resto de sus días. Ingresó y caminó por los corredores y grabó en su mente aquellos jardines olvidados del viejo Edificio Pombo.



"Era una mezcla de belleza, arquitectura, historia y decadencia. De inmediato me remitió a la obra de Gabo", dice el extranjero, que entonces pensó que el lugar solo necesitaba remodelación.



Compró el apartamento por 160

millones de pesos hace dos décadas

Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Los vecinos que viven en el segundo piso pueden verificar y son testigos de mi presencia varias veces durante esos años

Dennis regreso a Cartagena y compró el apartamento 301 en aquel edificio republicano a Mariano Castañeda Pertuz, en el año 2006, por 80.000 dólares, cuando la divisa estaba a 2.000 pesos. Es decir 160 millones de pesos.



“Firmamos papales en notaria y yo estaba muy emocionado y mi proyecto era pensionarme y retirarme a vivir en mi apartamento de Cartagena”, narra Dennis.



Lo que no sabía este gringo viajero- enamorado de Colombia- y de voz pausada era que el edificio, ubicado en el corazón de un patrimonio de la humanidad, escondía una tragedia legal y una guerra interna entre propietarios y poseedores de años, con una larga lista demandas y juicios sobre varios apartamentos, que es muy bien conocida por jueces y abogados en los juzgados del Cuartel del Fijo, paradójicamente ubicados en la misma calle del edificio.

En 2009 violaron chapas y se le metieron al apartamento

Dennis el día que compró la propiedad en Cartagena. Foto: Archivo particular

Dennis tenía que regresar a su trabajo en los Estados Unidos, así cerró su apartamento y se marchó confiado a su país.



Ilusionado viajaba a Colombia de cuando en cuando para visitar el que sería su hogar.



“Los vecinos que viven en el segundo piso pueden verificar y son testigos de mi presencia varias veces durante esos años”, dice.



En febrero del año 2008 Dennis contrató los servicios del abogado Orlando Flórez para que visitara semanalmente el apartamento y estuviera al frente del pago a la administración.



Sin embargo, en abril de 2009, Flórez, un hombre honesto, le informó que las chapas sido violadas y cambiadas.

Una frustración en el Caribe

Dennis el día que compró la propiedad en Cartagena. Foto: Archivo particular

Desde entonces el apartamento fue ocupado por Electo Cáliz Fernández, administrador del edificio, quien reclama antigüedad sobre el bien desde hace más de dos décadas.



En diálogo con EL TIEMPO, este hombre asegura que llegó al edificio Pombo en la década de los 80, cuando estaba abandonado.



“Era un nido de ratas, basurero y hogar de indigentes. Cuando nadie daba un peso por el Centro Histórico de Cartagena y menos por este edificio yo lo recuperé a pulso”, dice Cáliz Fernández, quien asegura que poco a poco y a pulso recuperó esta joya Republicana.



Cáliz Fernández, que ocupa varios apartamentos en el edificio, hoy usufructúa el apartamento 301 y lo arrienda para turistas balo la modalidad de Airbnb.



Según la tradición del apartamento, en la década de los 70 su propietario era Pedro Ganem, dueño de todo el edificio Pombo. Luego pasó a manos de Matilde Stambulie de Ganem, su esposa, quien finalmente lo vendió al abogado Rodrigo Manotas Trujillo.



El 31 de mayo del 2002 fue embargado al abogado Manotas Trujillo y en remate por juzgado lo adquirió Mariano Castañeda Pertuz, quien luego, en el año 2006, se lo vendió al extranjero.

La historia del edificio Pombo

Edificio Pombo de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

A comienzos de los años 20 del siglo pasado, dos casonas coloniales ubicadas en la calle del Cuartel fueron demolidas para dar paso al hermoso edificio que ocupa 1.400 metros cuadrados- prácticamente una manzana entera-. Había sido construido por la Sociedad Pombo Hermanos.



La obra fue finalizada en el año de 1929 y para la época fue una de las más cotizadas de la ciudad.



En 1949 el predio pasó a manos de una Sociedad conformada por los esposos Pedro y Matilde Ganem, de origen libanés. Pero en 1966 fue vendido como propiedad horizontal para oficina de nacientes comerciantes y abogados.



Apellidos prestantes del Caribe abrieron oficinas en el edificio Pombo y llegaron compradores incluso desde Barranquilla.



Pero en la década de los 70, cuando nadie daba un peso por el Centro Histórico y muchas casonas fueron abandonadas, y el edificio Pombo también cayó en desgracia.

Edificio Pombo de Cartagena, interiores. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Era un nido de ratas, basurero y hogar de indigentes. Cuando nadie daba un peso por el Centro Histórico de Cartagena y menos por este edificio yo lo recuperé

TWITTER

Durante muchos años fue ocupado por vendedores informales que usaban los corredores y apartamentos decadentes para guardar mercancías. Fue el hogar de habitantes de calles y eran constantes los allanamientos de la policía.



Para entonces Cartagena aún no había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y solo hasta la década de los 80 el Gobierno miro hacia esa ciudad rodeada por una muralla en roca y vio que había un potencial.



El edificio Pombo, bien cuidad y administrado debidamente, nada tendría que envidiarles a complejos históricos como el convento de las Clarisas en el barrio San Diego, donde opera el Hotel Santa Clara; o el mismo Hotel Charleston Santa Teresa, que fue cárcel y hospital.



Cuenta con amplios corredores, escaleras y balcones que dan a dos patios centrales que alguna vez fueron jardines primaverales, y después basurero.

El expediente del proceso se lo robaron

en los juzgados del Cuartel del Fijo

El Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El 27 de mayo del 2009, con autorización de Dennis, el abogado Orlando Flórez elevó la primera demanda en este caso contra Electo Cáliz Fernández por haber violado las chapas sin ser el propietario.



En junio del año 2010 Dennis regresa a Colombia, y contrata abogados civil y penal, para recuperar el apartamento y para elevar demanda contra el administrador del edificio.



Pasaron tres años y el proceso estaba en el olvido en las gavetas del juzgado séptimo de Cartagena.



En enero del año 2013 Dennis aterrizó por vigésima vez en Cartagena de Indias y se enteró de que el proceso en los juzgados del Cuartel del Fijo se los había robado.



Los argumentos del despacho judicial fue un robo de madrugada en el cual, extrañamente, no se perdieron computadoras ni otros objetos de valor.

En el edificio Pombo hay una docena de

demandas y litigios por apartamentos ocupados

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena de Indias: Centro Histórico. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Dennis D’Antonio O’Harie se armó de paciencia e inició una nueva demanda, en la cual ha sido estafado por abogados.



“Cuando electo tomó posesión de mí apartamento lo denuncié. Mi demanda pasó al juez 13 pero Electo no respondió a la demanda a tiempo y prácticamente perdió ese caso. Al verse perdido, con su abogado, fueron y presentaron otra demandada”, dice el extranjero.



El Juez 13 de Cartagena, que no ha fallado desde hace 15 años es Mauricio González, conocido en el país porque además es pastor cristiano y se negó casar por lo civil a una pareja de gay.



El fallo que estaba programado para el pasado 15 de junio y fue aplazado para la última semana de agosto, pero Dennis ya está cansado de las innumerables veces que le han anunciado fecha de fallo, pero los jueces siempre aplazan.



En el edificio Pombo hay una docena de demandas y litigios por apartamentos ocupados, la mayoría esperando el fallo de un juez.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena