El CAII de medio millón de dólares que no opera en Santander

Tras cinco meses de la inauguración del buque Pienta, que albergará el Centro de Atención Inmediata Interinstitucional (CAII) del embalse Topocoro, la embarcación sigue sin operar debido a que no ha sido recibida por parte de la Policía Nacional, tampoco cuenta con permisos para navegar ni pólizas de seguros.

El buque, que tuvo un costo de $ 1.700 millones aportados por la Gobernación de Santander e Isagén, es el primero de su tipo en el país y su misión es brindar seguridad en el espejo de agua, atender emergencias, proteger el medioambiente, verificar que las embarcaciones que estén en el embalse cumplan con la normatividad, entre otras, pero hasta ahora no ha podido cumplir con ninguna, pues desde su inauguración el pasado 17 de diciembre no ha sido posible que la Policía lo reciba y asuma su operación.

Y es que según el director de Corsogamoso, Juan Carlos Rodríguez, entidad a la que la Gobernación e Isagén le entregaron los recursos para que contratara la construcción del buque con la empresa Cotecmar, el cambio del Comandante de la Policía de Santander fue la principal dificultad para que dicha entidad lo recibiera, pues ocho días antes de la inauguración de la embarcación hubo cambio de mando.



“El coronel Jaime Escobar abandonó la comandancia ocho días antes de entregarse el buque y llegó el nuevo coronel, Carlos Julio Cabrera Suárez, quien no estaba informado de la acción y de las competencias que podía tener la Policía frente al CAII. Desde ahí venimos peleando con la Policía, en algunos requerimientos adicionales que pidió, aunque un poco tardías, y cuando esto pasa se causan dolores de cabeza”, dijo Rodríguez.

Actualmente, Corsogamoso tiene en su poder el CAII y, según manifestó el pasado 25 de abril en una reunión en Betulia, en 15 días, es decir este miércoles, la Policía podría estar recibiendo el buque para que “no nos pase lo que ocurrió en diciembre, el robo de dos motores casi en frente del CAII Fluvial”, precisó Rodríguez.



EL TIEMPO le ha hecho seguimiento a este tema, pues el pasado 17 de diciembre, cuando se inauguró el CAII, la Gobernación anunció que el buque entraría en operación de manera inmediata y no ocurrió así.



Tras la denuncia de este medio, el gobernador Didier Tavera Amado se reunió el 2 de abril con el Ministro de Defensa para solicitarle que se recibiera la embarcación. El 8 de abril el Gobernador recibió en el embalse Topocoro a la directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, general Yolanda Cáceres Martínez, con quien visitó el CAII para insistir en que se reciba.Pese a la visita de la alta funcionaria, un mes después aún no se sabe cuándo la Policía incorporará en sus activos el buque Pienta.

“Esta gran iniciativa, por ser pioneros y únicos en la país, ha venido teniendo unos devenires, porque la tecnología, ciencia e innovación se aplicaron en el CAII y esto tiene una connotación única en el país y la Policía lo que quiere es asegurarse de su sostenimiento, porque ya están pidiendo uno en el Huila y otro en Guatapé. Nosotros somos los primeros en reglar un espejo de agua y esto nos lleva a que las decisiones que tomemos aquí deben tener una característica de certeza al 100 por ciento”, dijo el Gobernador.



El funcionario agregó que este mes debe quedar resuelto cómo la Policía recibe administrativamente la embarcación, que ya cuenta, según Cotecmar, con personal de la Policía capacitado para operarlo.



El comandante de la Policía de Santander, coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, explicó que la Dirección Administrativa y Financiera es la que está al frente del proceso de recibir el CAII. “Tan pronto haya una revisión minuciosa, la Policía se pronunciará y verificará cual será la figura jurídica para recibir el buque”, precisó Cabrera Suárez.

Por ahora el buque sigue en el espejo de agua detenido y cuidado por Policías.

EL TIEMPO consultó con Isagén si existe o no un convenio de apoyo financiero firmado con la Policía para el sostenimiento del buque y la empresa dijo que sí lo hay para el suministro de combustible y por un determinado tiempo.



Pero, la compañía señaló que como el buque no está operando aún no se pueden ejecutar los recursos, y solo se hará cuando la Policía lo reciba.



Este medio conoció que una de las dificultades para que la Policía reciba el buque es que no hay claridad de dónde provendrán los recursos para su sostenimiento que es de unos $ 30 millones al mes.





