'Comunidad de Boquerón (Cesar) no será reasentada': ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó que la comunidad de Boquerón, ubicada en el corregimiento de La Jagua (Centro del Cesar), no será objeto de reasentamiento.



De acuerdo a la entidad ambiental, esta comunidad no esta en una zona de fuente de contaminación.



En el 2010, la zona vivió un proceso de desplazamiento forzado tras la contaminación atmosférica generada por las minas de carbón.



Aún así, la ANLA obliga a las empresas mineras Drummond, Prodeco, Colombian Natural Resources (CNR) a implementar planes de manejo socieconómico y compensaciones.



(Además: La preocupante negativa a ponerse la vacuna de AstraZeneca en regiones)

Es necesario que se generen espacios participativos con la comunidad de Boquerón y las correspondientes medidas de manejo... FACEBOOK

TWITTER

“Deben presentarlo en un plazo de tres meses, para su evaluación y aprobación. Sin embargo, durante este tiempo se deberá continuar con la implementación de las medidas sociales que se encuentran en los Planes de Manejo Ambiental”, precisó la entidad.



En el desarrollo de las etapas de este plan, las sociedades mineras deberán dar claridad a las comunidades impactadas sobre los métodos y objetivos del plan de manejo socioeconómico.



“Hubo una época en que pasaba la tractomula transportando el carbón por la carretera de La Jagua al corregimiento de La Loma (El Paso). La vía estaba destapada y levantaba un polvero terrible. Ese tráfico, ocasionaba mucha polución del aire y por ende la contaminación era alta”, explicó Alfredo Coronado, asesor de Minas del Cesar.



Las sociedades mineras deberán presentar un diagnóstico de la actual situación de esta comunidad, que pide ser reubicada ante, según ellos, afectaciones al medio ambiente y a la salud por parte de las mineras.



“En ese entonces, la licencia ambiental de las empresas mineras hizo que se pavimentara esa vía. Posterior a ello, se ha venido llevando un registro de medición del aire que dice que el sector no está contaminado, por ende, ya no es objeto de reasentamiento”, recalcó el funcionario.



(Además: Video: ciclista es víctima de brutal ataque por robarle el celular)



La comunidad aún no se ha manifestado sobre esta decisión.



“Para la formulación del plan, se tendrá como eje transversal la participación ciudadana, siendo necesario que se generen espacios participativos con la comunidad de Boquerón y las correspondientes medidas de manejo de estos”, añadió la Autoridad Nacional.



(Lo invitamos a leer: Norte de Santander investiga posibles casos de cepa brasileña de covid)

Facebook Twitter Linkedin

Las sociedades mineras deberán presentar un diagnóstico de la comunidad de este corregimiento. Foto: Suministrada por Edwin Ramírez Gutiérrez

En este mismo contexto destacó que en cada una de las acciones del programa del plan de manejo socioeconómico, se definirán metas e indicadores de seguimiento que permitan medir la efectividad de la implementación.



“La gobernación del Cesar está participando en estas mesas de trabajo y apoyará las acciones para que la comunidad reciba los beneficios que merece por estar cerca de la zona minera, para resarcir todos estos prejuicios para que la comunidad se reactive”, explicó Alfredo Coronado, asesor de Minas del Cesar.

La comunidad de Boquerón ya ha estado en negociaciones con las empresas mineras y ahora, por solicitud de la Anla, todas las actividades deben estar en articulación con las autoridades municipales, regionales y nacionales, e ir en coherencia con las que se vienen implementando en los planes de desarrollo.



“Estaremos vigilantes a que los acuerdos logrados en el marco de la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico se cumplan a cabalidad”, recalcó Rodrigo Suárez Castaño, director general de la ANLA.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Covid-19 tiene a la red hospitalaria de Medellín a punto de colapsar

Habrá confinamiento en Barranquilla y Atlántico el fin de semana