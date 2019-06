La estrategia del alcalde (e) de Bucaramanga para quedarse en el cargo

El Juez Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga decretó la nulidad del fallo que el mismo había proferido que en su efecto reintegró a Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga.



Esto ocasionó que el alcalde encargado Germán Torres Prieto, retomara su cargo, sin embargo el juez le dio seis horas hábiles para que respondiera a la tutela que puso Rodolfo Hernández contra su suspensión.

En la mañana de este viernes, Torres Prieto le presentó una petición al juez en la que pedía le fueran otorgadas 48 horas para responder, argumentando que se le debe respetar el derecho a la igualdad tal y como se le otorgó a la Gobernación y a la Procuraduría.



“El juez vinculó al doctor Germán pero solo le dio seis horas para contestar mientras que a los demás demandados les dio tres días para contestar y con base en el principio institucional a la igualdad estamos también solicitando las 48 horas” informó Carlos Alfaro Fonseca, abogado de Torres Prieto.

Torres lamentó por su parte la situación jurídica que se está viviendo en la alcaldía de Bucaramanga y pidió "que el juez se pronuncie de fondo y que diga si somos o no somos porque la ciudad no puede estar cambiando de alcalde en cada momento”.



EL TIEMPO conoció el argumento jurídico que ya tiene elaborado el abogado Alfaro para presentar al juez en caso de que no admita el plazo de 48 horas que solicitó Torres Prieto.



“Un acto administrativo como es la designación de Torres a través del gobernador no es atacable vía tutela, es un medio de control de nulidad restablecimiento al derecho de acuerdo al artículo 139 de la ley 1437 del 2011(…) Rodolfo jamás pidió la nulidad del acto administrativo emanado de la gobernación”, explica el abogado Alfaro Fonseca.



El jurista agregó que, “por presunción de legalidad que es un principio administrativo, todos aquellos actos administrativos mientras no sean demandables, son exigibles, es decir, gozan de la presunción de legalidad” dijo el abogado del alcalde encargado.

Rodolfo Hernández Foto: Jaime Moreno

Los funcionarios de la alcaldía que recibieron este jueves a Rodolfo Hernández con aplausos, hoy se reunieron en un consejo de gobierno con Torres Prieto donde el jefe de gobernanza, Manolo Azuero, sacó a relucir unas supuestas irregularidades que habría cometido Torres Prieto en los diez días como alcalde encargado.



“Observamos inconsistencia entre cosas que usted nos dijo en esta mesa y lo que le dijo a los medios de comunicación y lo que hizo su equipo tras bambalinas, seguramente a sus espaldas, espero que no con su beneplácito”, afirmó Manolo Azuero.

Esta mañana Manolo Azuero le cantó la tabla al alcalde encargado @GERMANTP en pleno consejo de gobierno. Le dijo que era lamentable lo que había hecho en 10 días. pic.twitter.com/pVT3IR9f2o — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) 21 de junio de 2019

Además, Azuero le pide al alcalde encargado no efectuar ningún trámite administrativo hasta que el juez no falle de nuevo sobre la tutela que presentó Rodolfo Hernández.



De ser admitido el plazo que pidió German Torres Prieto, el juez fallaría la próxima semana, de lo contrario las seis horas se acabarían en la tarde de este viernes y podría existir un fallo que reintegre a Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez