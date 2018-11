El apoyo que reciben los emprendedores de zonas alejadas del país

En Turbo (Antioquia), 135 personas han recibido capacitaciones para ayudarlas a desarrollar sus propios proyectos de emprendimiento e ideas de negocio.



Se trata de una iniciativa de Prosperidad Social (PS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



Esas organizaciones comenzarán, también, la entrega de insumos para más de doce mil emprendedores que se inscribieron al programa 'Mi Negocio' de 87 municipios, localizados en 19 departamentos de Colombia.

'Mi Negocio' es un programa de formación integral que no busca simplemente entregar elementos a personas; la idea es entusiasmar a los colombianos y mostrarles que sus pueden materializarse como un mejoramiento en su calidad de vida.



El mensaje de 'Mi negocio' busca demostrar que con los emprendimientos en estos lugares del país las familias pueden salir adelante, sus comunidades y, también, sus municipios.





El programa 'Mi Negocio' comenzó con una etapa de capacitación a los emprendedores a través de talleres en temáticas empresariales y de formación integral. Los participantes se formaron en temas como el empoderamiento, toma de decisiones, comunicaciones, mercadeo y ventas, finanzas y contabilidad.



Luego de la capacitación cada participante formuló su plan de negocios y tuvo que pasar por un jurado que se encargó de evaluar el plan de negocio.



El proceso finalizará con la compra de maquinaria e insumos y el acompañamiento personalizado que busca brindar asistencia técnica a la medida para velar por el funcionamiento de los negocios en el tiempo.



'Mi Negocio' es un proceso para transformar las capacidades de sus participantes, de sus talentos naturales. Con él crecen miles de familias que se benefician de un emprendimiento sostenible hacia el futuro y con el que podrán seguir soñando para cumplir sus objetivos.



Mi Negocio fue creado en 2016 por Prosperidad Social (PS); este año, con el apoyo de la OIM y USAID, tiene un presupuesto de $35.740 millones de pesos.



