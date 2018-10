El ‘ángel’ de los venezolanos que pasan por el Quindío

Francis Ortiz es una venezolana que llegó hace cuatro años a Armenia y desde hace más de dos meses se dedica a ayudar a todos sus compatriotas que pasan por el Quindío mientras hacen tránsito para llegar a países como Ecuador y Perú.

La mujer, que llegó al Quindío porque sus padres habitan en este departamento, contó que no se pudo quedar indiferente ante la situación que viven los venezolanos.



Francis se ubica en varios puntos, uno de ellos es cerca a la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, donde inicia la antigua vía al Valle del Cauca. La mujer y varias personas que la acompañan en su labor, se desplazan desde Armenia hasta este punto para recibir a sus compatriotas y entregarles alimentos, medicamentos, productos de aseo y demás.



“Todo esto nació de ver la situación de mi país, de ver cómo están saliendo de Venezuela, pasando unas necesidades de hambre, de escasez y viéndolos caminar sin un horizonte para donde desplazarse”, contó Ortiz.



Hace 15 días Daniela Ávila inició su viaje desde Venezuela. Su esposo venía con un fuerte dolor estomacal y pudo recibir medicamentos de los que Francis recauda.



Daniela Vargas también es venezolana y es una de las personas que participa en la labor liderada por Ortiz, la joven le pidió a los quindianos que no se olviden de la situación que viven los venezolanos y que les brinden ayudas. “Lo que más se necesita son alimentos no perecederos, les pedimos gaseosa, agua, medicamentos, cosas de aseo, mucha comida, ropa para caballeros, y zapatos porque pasan muchos caminantes”.



“Tenemos días de 24 caminantes, tenemos de 50, 70 y hasta 84 personas que hemos recibido en un solo día”, reveló Ortiz, quien agregó que su labor está autorizada por la Alcaldía.



“Dios la cuide y la siga ayudando porque así como nosotros pasamos, vendrán otros venezolanos también y ella les extenderá la mano”, comentó Aníbal Tovar, caminante venezolano.



El líder de gestión de riesgo de la Cruz Roja Colombiana, Fabián Arellano, contó que desde Cúcuta salen unos 150 o 200 caminantes venezolanos a diario, que toman diferentes vías de Colombia como La Línea, para llegar a otros países vecinos. “Estamos identificando los puntos de mayor flujo para brindarles ayuda”.



