‘El alcalde dirigía la empresa criminal’: Fiscalía

En el 2016, el ex concejal de Dosquebradas Fernando José Muñoz Duque asumió como alcalde de esa ciudad, la segunda de Risaralda. Y en ese mismo año, de acuerdo con la Fiscalía, comenzó a operar “una estructura criminal que se había concertado para apropiarse y direccionar los contratos de manejo de basuras del municipio”.

El martes pasado, cuando estaba en sus labores al frente de la administración municipal, Muñoz fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía que viajaron desde Bogotá para aprehenderlo a él y a otras diez personas, entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas.



Ayer, luego de la audiencia de legalización de las capturas -que se realizó el miércoles- se inició la audiencia de formulación de imputación de cargos, en la que la Fiscalía expuso las presuntas irregularidades en cuatro convenios celebrados entre la administración municipal y contratistas, entre el 2016 y 2017, y formuló los cargos a cada uno de los once indiciados.



Cabe recordar que la investigación en contra del alcalde y las demás personas, que hace parte del plan Bolsillos de Cristal, fue realizada directamente por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Los capturados están implicados en presuntas irregularidades por un monto cercano a los mil millones de pesos.



Al alcalde Muñoz, del partido Conservador, liderado en Risaralda por el senador Samy Merheg Marún, el fiscal le imputó cuatro cargos: interés indebido en celebración de contratos en calidad de coautor, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales (coautor), peculado por apropiación agravado (coautor) y concierto para delinquir agravado (autor).



Aunque la firma de Muñoz no aparece en los convenios y los delegó en algunos de sus secretarios de Despacho, en los cuatro, según la Fiscalía, este “tiene interés debido en su celebración con el propósito de favorecer a su amigo, el señor Julián Valencia Arias, administrador de las entidades sin ánimo de lucro, las cuales eran representadas por la familia Velásquez Cifuentes”.



El fiscal precisó que “el alcalde dirigía la empresa criminal desde el 2016”.



Lo que la Fiscalía sostiene es que “el material probatorio recaudado indicaría que habrían sido creadas entidades fachada y sin ánimo de lucro, las cuales no tenían experiencia ni idoneidad para desarrollar los objetos contractuales”. Además, según el ente investigador, “consiguieron documentación falsa para presentar sus empresas a los procesos contractuales y dar apariencia de que cumplían los requisitos”.

Ninguno de los indiciados se allanó a los cargos formulados por la Fiscalía.



Los cuatro convenios suscritos son: recolección, transporte y disposición final de residuos especiales de basura (elementos de gran volumen como camas, muebles y otros); manejo de escombros (residuos de las construcciones); manejo de pozos sépticos en zonas rurales y actividades de tenencia de animales (vacunación y esterilización de perros y gatos).



Además de Muñoz, cuatro actuales servidores públicos y un exsecretario de Planeación, y cinco contratistas (administradores y representantes legales de tres entidades) fueron imputados ayer.



La audiencia se retomará hoy, durante la cual la Fiscalía espera solicitar las medidas de aseguramiento.