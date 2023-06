El polémico monumento a los ‘mamaburra’ de las sabanas de Sucre instalado en el emblemático ‘Poso de Majagual’ de Sincelejo será desmontado por la administración municipal.



Para el alcalde, Andrés Gómez Martínez, la placa que se le colocó al monumento por un particular, no representa la cultura y menos la tradición en Sincelejo.



(Además: Los sitios turísticos destacados de Sucre para disfrutar en vacaciones de mitad de año)



“Nuestra administración rechaza rotundamente la intervención sin permisos de un particular en un espacio público, en el tradicional ‘Poso de Majagual’, por lo tanto hemos dado la orden de desmontar esa estructura”, dijo.

Hay polémica porque raya en la vulgaridad

El mandatario indicó además que son conscientes que el artista quiso demostrar en Sincelejo la tradición del hombre de antaño, trabajador que utilizaba al animal para sus faenas en el campo y la herramienta para transportar el agua en la ciudad, pero que de ninguna forma aceptaban el mensaje que colocó en el monumento.



El monumento instalado por Luis Quiroga Jaraba, propietario de una llanera ubicada frente al ‘Poso de Majagual’ ha suscitado una polémica en Sincelejo, entre quienes consideran real lo que se dice en la placa y que obedece a la costumbre del hombre sabanero y entre quienes afirman lo contrario.



(Le puede interesar: ¿Lo llamaron para invitarlo a cena en lujoso restaurante de Cartagena? Pilas con estafa)



La obra fue construida por el artista local Sebastián Bohórquez y fue elaborada en cemento y cristanac, con unas medidas de 190 metros por 60 centímetros.



“Eso es cultura y se debe aplaudir lo que hace el propietario de la llanera, está destacando un elemento importante del hombre trabajador y debe permanecer en el lugar”, dijo Nicanor Martínez, historiador sincelejano.



Para otros el problema no es el monumento, sino el mensaje que escribieron en la placa del lugar, porque raya en la vulgaridad.



“Aunque en la práctica sea una verdad de apuño, no está bien exhibirlo en un monumento y no es el lugar para hacerlo, es un parque visitado por niños”, manifestaron.

Pidieron estos que sea desmontado y colocado frente al negocio de carnes que tiene el señor Quiroga Jaraba, donde seguramente nadie lo criticará.



Los más tradicionalistas han pedido que la estructura sea dejada en el ‘Poso de Majagual’, pero como homenaje a quienes en el lugar utilizaron al burro para llevar el agua a sus casas.



(Le puede interesar: Asesinan a una mujer en frente de su bebé de un año en Cúcuta)



“El Poso de Majagual se constituyó en la aguada de donde se surtían del preciado líquido los primeros habitantes de Sincelejo y es considerado un sitio emblemático para la ciudad, A partir de este lugar se fue expandiendo Sincelejo, por lo que se debe conservar en forma íntegra”, manifestaron.



En el lugar se observa además un monumento a esos campesinos que llevaban el agua en sus burros, con un personaje llamado ‘Pio’, montado en un animal, con dos cántaros a sus lados.



“Esta burra es una forma de opacar a ‘Pio’ que sí representa verdaderamente al hombre trabajador de Sincelejo y de la sabana en general”, indican.



La polémica está encendida en Sincelejo y por ahora el monumento será desmontado.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo