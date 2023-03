El alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki Hajj, y otras cinco personas recobraron su libertad, luego de que una juez con control de garantías se abstuviera de dictarles medida de aseguramiento, en el proceso que se les adelanta por presuntas irregularidades en un contrato de pavimentación de 2018.



La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no aceptaron.



El contrato por 2.947 millones de pesos para recuperación y reposición del pavimento en concreto

Maicao. Foto: Alcaldía de Maicao

Los hechos investigados por la Fiscalía están relacionados con la ejecución de un contrato por 2.947 millones de pesos suscrito en abril del 2018, y cuyo objeto era la recuperación y reposición del pavimento en concreto rígido en las calles 14 y 15 de esta ciudad fronteriza.



La medida cobijó también al exalcalde de Maicao para el periodo 2016 – 2019, José Carlos Molina; a la tesorera municipal, Jazmín Rivero Tatis; a la exdirectora de Planeación, Yeina Paola Pedroza Padilla; al interventor de la obra, Johanner Alexander Manjarrez Bonilla, y al supervisor Jacobo Nariño Aragón Amaya, este último se entregó de manera voluntaria.



“Labores de policía judicial evidenciaron que durante el periodo fijado para la ejecución de la obra se firmaron actas parciales con información falsa para demostrar avances que no se habían alcanzado. En ese sentido se constató que con recursos del municipio fueron pagados 772.094 millones de pesos por obras que nunca se ejecutaron”, indicó la Fiscalía.



Así mismo, explicó que, en el caso del actual alcalde Dasuki Hajj y del exalcalde Molina Becerra, sus nombres figuran en las fechas de pago de las actas parciales que son objeto de la investigación.



Tras recobrar su libertad, el alcalde Mohamad Dasuki le envió un mensaje a contradictores "aquellas personas que estaban armando fiesta, se le acabó la fiesta, porque van a tener un alcalde por mucho tiempo".

Las afectaciones por lluvias en Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia, Albania, Distracción, El Molino y Villanueva. Foto: Archivo particular

No debieron expedirse esas órdenes de captura, pero forman parte de eso que hemos llamado show mediático... FACEBOOK

"Caímos los dos, no caímos así de casualidad, aquí los peores enemigos del departamento de La Guajira son los guajiros y los peores enemigos de Maicao, son los propios maicaeros, no le echemos la culpa a los demás, algunos son buenos para dar falsos testimonios y denuncias", sumó el alcalde Mohamad Dasuki.



Según la abogada Maureen Puente Vidal, apoderada del alcalde, la tesorera y el supervisor, “el Fiscal no pudo cuantificar con exactitud el peculado que presuntamente se había generado, toda vez que no puede ser que se totalice o se generalice cuando son dos administraciones distintas”.



Indicó además, que no había la posibilidad jurídicamente hablando de que un juez de control de garantías aceptara la solicitud del Fiscal de dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad.



“No debieron expedirse esas órdenes de captura, pero forman parte de eso que hemos llamado show mediático, lo que la Fiscalía pues quiere de pronto impactar, pero a veces se escogen justamente los que no se deben escoger”, indicó Puente.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha