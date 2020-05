El agresivo reclamo del gobernador del Magdalena al Supersalud

Un duro reclamo del Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, al Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se conoció este martes.

El hecho, que quedó registrado en video, se dio luego de que el Supersalud llegara a Santa Marta a realizar la intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche, el principal centro médico del departamento.



(Le puede interesar: ¿Por qué denunciaron al gobernador del Magdalena?)



Caicedo abordó a Aristizábal y le dijó: "Usted durante los cinco años que ha sabido que este hospital es un foco de corrupción y malos manejos en manos de los clanes, y respaldado por los parlamentarios que no hacían nada".



Y agrega: "Llevamos 40 días, usted no hizo esa intervención cuando los Díazgranados tenían el hospital, tampoco la hizo en el Distrito en su momento (...) ahora lo hace nuevamente aquí, para estoy seguro, entregárselo a la clase política tradicional".



En ese momento, Aristizábal lo interrumpió y le preguntó: "¿Gobernador solo habla usted o yo también tengo derecho a responder?" Frente a ello Caicedo señaló: "¡Claro!, sobre todo usted que vino subrepticiamente sin informar a la primera autoridad del departamento, porque usted tal vez pretendía que yo no iba a venir, afortunadamente me enteré, porque usted no me notificó".

"Usted no hizo esa intervención cuando los Díazgranados tenían el hospital".



Vea aquí el reclamo del Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo al SuperSalud, Fabio Aristizábal, después de la intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche. | Vía @PoliticaET pic.twitter.com/BmoczuFBmx — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 12, 2020

Ante ello, el Superintendente de Salud le advirtió: "Yo no voy a permitir que usted me irrespete, una intervención no se avisa, Gobernador". Y Caicedo le respondió: "Pero usted tiene que dejarme hacerle varias preguntas". Aristizábal lo frenó y señaló: "Esto no es una entrevista".



(Lea: La grave denuncia de Gobernador del Magdalena por alimentación escolar)



Sin embargo, los ánimos del Gobernador aumentaron y le respondió: "Yo soy el Gobernador del departamento, usted no puede venir aquí a atropellarme, (...) usted me escucha", le dijo en un fuerte tono.



Tras ello, Aristizábal aseguró que lo que quieren es salvar el hospital y no entregárselo a nadie. Sin embargo el Gobernador siguió insistiendo en que es una intervención "politquera y arbitraria".



Caicedo señaló que va a denunciar al Supersalud ante la Procuraduría.



Para bajar los ánimos, Aristizábal le explicó que no puede avisarle de una intervención y que los hallazgos son de "octubre, noviembre y diciembre del año pasado". Sin embargo, Caicedo lo interrumpía constantemente y continuaba sus alegatos con un fuerte tono.

¿Por qué ordenaron la intervención?

Supersalud determinó que el hospital no cumple con las condiciones de funcionamiento de los equipos biomédicos. Foto: Archivo particular

Este martes la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta por acumular durante los últimos años un creciente número de deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras, que ponían en riesgo la prestación de servicios para miles de usuarios en la Costa Atlántica.



A partir de ahora, y durante un año, este hospital de referencia para la región estará a cargo de un agente especial interventor designado por la Supersalud que buscará estabilizar las finanzas, corregir los problemas administrativos, de pago y contratación de personal, así como garantizar el cumplimiento de los protocolos de habilitación contemplados para un centro de salud de alta complejidad.



La medida de intervención se adoptó como resultado al seguimiento hecho a sus

indicadores, en los que se identificaron 59 hallazgos que fueron trasladados a los entes de control y dados a conocer a la Gobernación del Magdalena.

​

​Fabio Aristizabal se refirió al tema diciendo que “el hospital Universitario Julio Méndez Barreneche ha caído en un estado de deterioro de todos sus indicadores que debe ser recuperado para que vuelva a ser uno de los centros de referencia de alta complejidad, en la Costa Atlántica”.



Según Supersalud, el hospital no cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, como se requiere para una efectiva

atención de los usuarios. También se encontraron medicamentos vencidos en los servicios de ambulancias, hospitalización y en las salas de cirugía.



Adicionalmente, presenta fallas en el cumplimiento de las condiciones y requisitos

exigidos en el proceso de esterilización, lo cual atenta contra la

seguridad del paciente.

ELTIEMPO.COM y UNIDAD DE SALUD