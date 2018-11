‘Balín’ y su eterno amor por el Unión Magdalena

EL pasado sábado 3 de noviembre celebró sus 80 años José de Los Santos Ariza Vásquez, mejor conocido como ‘Balín’, uno de los hinchas más representativos del Unión Magdalena en Santa Marta. Ese día bailó, cantó y se divirtió como niño, incluso aprovechó el momento de apagar la vela del pudín para pedir un deseo especial: ver este año ascender al equipo de sus amores.

Su sueño está más cerca que nunca de volverse realidad y él al igual que toda la hinchada del conjunto bananero así lo siente. De hecho, durante su fiesta de cumpleaños, otro de los motivos para sentirse feliz fue que ese día el club samario había vuelto a ganar frente al Valledupar y se lo dedicó de regalo, admeás de que lo puso con un pie en la primera división.

Pasión de siempre

Han pasado 13 años desde que el Unión Magdalena descendió, sin embargo, ’Balín’, aunque su juventud se iba con el tiempo y la decadencia de su salud era inminente, siempre conservó la fe de tener vida suficiente para verlo recuperar la categoría, como en aquellos tiempos de gloria, cundo celebró sus goles y triunfos frente a los equipos grandes del rentado colombiano.



‘Balín’ nunca ha estado alejado del equipo, como otros que según dice “solo se montan en el bus en las buenas”.



Y es consciente de que han sido más los momentos difíciles, que los de felicidad, pero su amor por los colores azul y rojo está por encima de cualquier circunstancia.

Asegura que la única tristeza que lo ha golpeado fuerte todo este tiempo la tuvo durante la época en que Unión se marchó de la ciudad por el cierre definitivo de su templo: el estadio Eduardo Santos.



“Esa ha sido la etapa más dura como hincha, durante varios meses intenté acompañarlo a jugar a las sedes alternas que tenía en otras regiones, pero por mi edad y la distancia se me dificultaba cada vez más, así que opté en últimas por quedarme en mi taller y escuchar los partidos por radio: no veía la hora de que retornara a su casa para estar nuevamente cerca”, señaló.



Y ese primer anhelo se le cumplió con la apertura del estadio Sierra Nevada construido para los Juegos Bolivarianos en el 2017 y puesto a disposición del club durante el año siguiente. El regreso de su equipo no pudo ser mejor. A comienzo de la temporada sus dirigentes anunciaron un esfuerzo económico para mejorar la nómina y con un proceso serio pelear por el ascenso.



Desde entonces, la alegría y la dicha de ‘Balín’ no ha parado, como en toda la hinchada samaria que aguarda impaciente con la misma ilusión.

Balín’ guarda como el más preciado tesoro todos los recuerdos de los años de gloria de su Unión Magdalena. FotoS: Roger Urieles Foto: Roger Urieles



El loco de la sirena

Como plaza, Aríza Vásquez prefiere al Eduardo Santos por lo que significa para el equipo y para la ciudad, pues allí, dice, fueron escritas páginas doradas de la historia del club con jugadores de renombre nacional e internacional, y se consagró además campeón por única vez del fútbol colombiano.



Fue en ese coloso donde en lo personal se ganó su reconocimiento y prestigio como el hincha más grande del Unión, no solo por el amor que profesa por la institución azulgrana y su acompañamiento incondicional, sino por la manera única de hacerse sentir desde la tribuna.



Y es que a ‘Balín’ no se le ve gritando, ni entonando cánticos, más bien permanece en su asiento a la espera del momento justo para activar una sirena que elaboró con técnicas artesanales, y cuyo sonido retumba en el estadio.



Ese particular estilo de apoyar fue homenajeado en Pitán pitán, la canción que Carlos Vives le hizo al equipo en 1999 y hasta la fecha es el himno de la institución.

El samario también incluyó a ‘Balín’ y su sirena en el video de Hoy tengo tiempo, de su más reciente álbum, Vives.

​

Algunos lo llaman el loco ‘Balín’ por su extravagante aspecto que resalta en su cabello rizado de puntas bien pronunciadas. Igualmente porque como pescaitero posee una alegría inigualable que se aumenta cuando acompaña al equipo de su tierra en el estadio y tiene la posibilidad de festejar una victoria.



Siempre está preparado para prender su instrumento sonoro, que activa con un mecanismo de bicicleta y que es su compañero desde que se convirtió en seguidor del Unión.



Y lo hace sentir siempre cuando comienza a rodar el balón en la grama y lo repite en cualquier instante del partido para motivar a los jugadores y prender la fiesta entre los hinchas.



En Santa Marta hablar de José de Los Santos Ariza Vásquez pasa desapercibido.

Solo su familia lo identifica por ese nombre, aunque también prefieren llamarlo ‘Balín’, como lo hacen el resto de personas que lo distinguen en cualquier parte por su bacanería y apariencia, pero en especial por su pasión inagotable hacia el Unión Magdalena.

'Balín', en su máximo esplendor, en uno de los más recientes videos de Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Amor incondicional

El loco de la sirena dice que el amor hacia este equipo es tan grande como el que profesa hacia su esposa y sus once hijos. La única diferencia es que con el Unión nunca se ha peleado, ni siquiera por las amarguras y desiluciones sufridas durante su historia.



“Es una relación que no tiene comparación”, reiteró Balin quien admite, también, que “he llorado, sufrido y cogido rabia, pero aquí sigo firme como el primer día y así será hasta que mi corazón deje de latir”.



En su juventud mostró habilidades en el ciclismo al punto de iniciar una carrera deportiva que más tarde suspendería, para darle rienda suelta a su sentimiento por el equipo de su tierra.



“Las competencias eran el mismo día que jugaba el Unión, así que tuve que decidirme y lo hice por el fútbol, con el deseo de dedicarle mi tiempo y emociones a estos colores que me hacen sentir más samario que el morro”, manifiesta.



Su corazón de hincha le dice que frente al Deportes Quindío la agonía y sufrimiento que se prolongó por más de una década llegará a su fin.



Sus expectativas son inmensas y está seguro de que no terminará defraudado como en otras ocasiones, por eso desde hace días tiene lista su camiseta azul y roja y su sirena para hacerla sonar con todas sus fuerzas.



El Unión Magdalena posee la cuarta hinchada más grande de Colombia, esa misma que llenará el estadio Sierra Nevada hoy, cuando posiblemente llegue a su fin el sufrimiento de permanecer estos 13 años en la B.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA