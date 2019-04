El acueducto de 30.000 millones de pesos que no han podido terminar

El 16 de junio del 2015 se suscribió el contrato del acueducto Regional del Chicamocha por 22.653 millones de pesos entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), cuyo gerente de la época era el hoy representante a la Cámara Edwin Ballesteros, y el Consorcio Chicamocha 2015, con un plazo de ejecución de 18 meses.

El acueducto debía ser entregado en diciembre de 2016; sin embargo, han pasado dos años y medio y la obra se encuentra paralizada hace 13 meses y se conoció que en este 2019 no estará finalizada la primera fase de este acueducto que beneficiará al municipio de Los Santos, donde pasan días sin que les llegue una gota de agua.



El líquido debe ser bombeado desde el río Chicamocha hasta los tanques de almacenamiento que están ubicados a 1.300 metros de altura. En los diseños iniciales no se contempló la red eléctrica que sería necesaria para esto y, adicionalmente, presupuestaron motobombas para agua potable, pero la del río no lo es.



Hace dos años, la Cámara de Comercio de Bucaramanga inició la veeduría de este proyecto y hoy lo califica como un “fracaso anunciado” por las falencias en los estudios técnicos y financieros.

“Este proyecto, a nuestra manera de ver, es un fracaso anunciado porque no se tiene ni la planificación ni hicieron los estudios previos como debieron haberse hecho, fueron muy deficientes. Hace ya tres años y medio que la actual administración recibió este proyecto y se volvió corresponsable del proyecto, el cual no avanza porque falta lo más fundamental que son las estaciones de bombeo y la parte eléctrica”, enfatiza Mario Torres, ingeniero veedor de la Cámara de Comercio.



Por lo menos en este 2019 ya no terminarán la primera fase del acueducto con el que sueñan los santeros, y hace más de un año que la obra está paralizada.

La Alcaldía de Los Santos tiene hasta junio para entregar la gestión predial de las servidumbres; además, cuenta con nueve meses para finalizar las obras de la parte eléctrica, que es el corazón del proyecto.



Otro punto que le preocupa a la veeduría es que la tarifa del servicio podría ser cuatro veces más que lo que se paga en el estrato 4 en Bucaramanga.



“Este proyecto no tiene cierre financiero, no se ha presentado el más mínimo estudio de la parte tarifaria, en las cuentas que hemos hecho el costo de funcionamiento de este proyecto que incluye seis bombeos es bastante costoso y el metro cúbico de agua para este municipio va a ser cuatro veces más que lo que cuesta en el estrato medio en Bucaramanga", añade el ingeniero Torres.



Enfatiza que "el problema es que el municipio de Los Santos no tiene subsidios y hemos advertido que no hay cómo sostener el proyecto porque al primer mes de bombeo ya pierden la energía, ya no van a ser capaces de pagarlo”.

Esta obra tiene el 75% de ejecución pero le falta toda la parte eléctrica. Foto: Empresa de Servicios Públicos Esant

La actual gerente de la Esant, Mónica Paola Monsalve, aseguró que cuando recibieron el proyecto notaron las deficiencias que habían en los diseños iniciales, sobre todo en la parte eléctrica, hecho que les ha dificultado avanzar en esta obra que tiene el 75 por ciento de ejecución.



“Cuando llegamos en 2016, nos damos cuenta que tenía varias deficiencias este proyecto y lo que se hace es entrar a hacer una verificación porque podrían generar inconvenientes en la funcionalidad", aseguró la gerente.



El gerente en 2015 era el hoy representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, quien aseguró que estos estudios estaban avalados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB). “Este fue un proyecto viabilizado por el AMB, una de las empresas con más experiencia y calidad en aspectos y especificaciones técnicas que existe en la ciudad y no se contrató ninguna consultoría porque era demasiado costosa”, enfatizó Ballesteros.



Además, Ballesteros lanzó un interrogante a la actual gerencia de la Esant, “lo que sí es importante dejar en claro es que en el momento estaba más del 45 por ciento y pues ya después de cuatro años que no se haya podido avanzar en lo correspondiente es obviamente una inquietud que habría que presentarle a la empresa encargada de la ejecución”.

Los más perjudicados con estas demoras son los habitantes de Los Santos quienes viven entre muchas promesas y poca agua, como afirma Misael Hernández Olarte, habitante del municipio.



“Estamos todos defraudados. Aquí el único líquido que recibimos es cuando viene el carro tanque o cuando llueve, pero no tenemos agua propia. A mí hace como un año no me dan agua porque no alcanza, es muy poco el transporte que hay para abastecer a tantísima gente que hay en Los Santos”, aseguró.



Pese a que en agosto de 2018 la Procuraduría Regional de Santander abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades precontractuales en la construcción de este acueducto en contra de Edwin Ballesteros Archila, exgerente de la Esant; Mónica Paola Monsalve, actual gerente; Alexcevith Acosta, subgerente de agua y saneamiento básico; Lyda Peña, interventora del contrato; y Hermes Fuentes, supervisor, el representante Ballesteros indicó no haber sido notificado del tema.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO / Bucaramanga@mariasrodriguez