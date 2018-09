Entre estos tres candidatos está el próximo alcalde de Cartagena

Tras haber realizado entrevistas a los ternados por el Partido Conservador para ocupar el cargo de alcalde de Cartagena, este lunes el presidente Iván Duque dará a conocer el nombre del próximo mandatario de la capital de Bolívar; el número 10 en tan solo 9 años.

De la terna enviada por los conservadores al jefe de Estado para que elija alcalde de la ciudad por 15 meses, hacen parte: el excongresista Pedrito Pereira, la economista Antonella Farah y el exfuncionario de la armada Oscar Torres.



La economista con experiencia en relaciones públicas y de gobierno, Antonella Farah tiene en riesgo su candidatura luego de que la semana pasada se diera a conocer un documento en el que se evidencia que su esposo Carlos Frieri, es socio de la empresa Construcciones Conkor C.A, vinculada al millonario desfalco por contrataciones de la poderosa empresa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



También se hizo público que Frieri es familiar de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, empresario arrestado hace mes y medio en Sicilia, Italia, donde es acusado de hacer parte de una red criminal que habría lavado dinero de la estatal petrolera de Venezuela.



En diálogo con EL TIEMPO Farah aseguró que va con la frente en alto, que no tiene culpa alguna y que su conciencia está limpia, no obstante, manifestó que una vez el presidente Duque entregue el nombre del próximo alcalde, dará sus declaraciones sobre el hecho.



El especialista en derecho constitucional y exrepresentante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Pedrito Pereria, uno de los aspirantes más opcionados para ocupar el cargo, también tiene en aprietos su candidatura.



La semana pasada el expresidente Andrés Pastrana se refirió a Pereira en sus redes sociales preguntándose : “¿cuál es el interés del exsenador Hernán Andrade presidente de @soyconservador de seguir enviando a @IvanDuque terna para alcalde de Cartagena con candidato investigado por la @CorteSupremaJ ?”.



Contra Pereira, hay dos denuncias que se encuentran en fase de investigación previa en la Corte, una interpuesta por José Ortiz Perdomo, y otra por la excandidata a la Cámara Sandra García Tirado, quien lo acusa del delito de fraude electoral.



El tercer opcionado es Oscar Torres, un el economista que trabaja actualmente como jefe de Planeación de la Escuela Naval Almirante Padilla y quien no cuenta con una amplia trayectoria política.



Cabe recordar que la semana pasada los ternados firmaron un acuerdo con el que se comprometieron, entre otras cosas, a establecer relaciones transparentes con el Concejo de la ciudad, garantizar espacios en donde los ciudadanos puedan hacer seguimiento a la inversión del presupuesto Distrital y presentar su declaración de renta del último año.



