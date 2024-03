Esto respondió el Ejército por asonada de comunidad, luego de combates con disidencias

En el Ejército Nacional solicitaron a las autoridades municipales y gubernamentales de Nariño adelantar las acciones legales, ante la intervención de la comunidad que impidió a las tropas adelantar labores de control territorial en zona rural del municipio de Cumbitara, al norte de Nariño.

La Vigésima Tercera Brigada del Ejército, en un comunicado, informó que el domingo 3 de marzo “unidades pertenecientes al Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá que realizaban labores de control territorial para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y las confrontaciones entre estos, fueron constreñidas por, al parecer, habitantes del sector, quienes exigieron al personal militar abandonar el municipio”.



Según el Ejército, en esa zona de la cordillera Occidental de Nariño tiene injerencia la estructura 'Franco Benavides' de las disidencias de las Farc, cuyos hombres “habrían incitado a la comunidad a llevar a cabo este tipo de acciones con la intención de evitar que las tropas se mantuvieran en el sector”.



También indicó que el personal uniformado sostuvo un diálogo con la población civil, para informarle que estaba cumpliendo un deber constitucional. “Sin embargo, los pobladores se negaron a escuchar, y mediante asonada, coaccionaron a las tropas a abandonar el municipio con destino a la población de Policarpa”, se lee en la comunicación.



“Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares en cumplimiento de una función constitucional, ya que esto puede ser constitutivo de acciones penales por violencia contra servidor público y asonada”, agregaron en el Ejército.



Además enfatizaron en que las tropas van a continuar las operaciones militares en Nariño, para garantizar la seguridad de la población civil.



Mientras tanto, es la población civil la que se ve afectada por esta clase de acciones, como sucedió en la vereda San Pedro, muy cercana de la cabecera municipal de Cumbitara, localidad distante por 164 kilómetros de Pasto.



Allí, debido a esta nueva alteración del orden público, la institución educativa San Pedro determinó suspender las clases, con el objeto de proteger la integridad de estudiantes, profesores y directivos.



“Se informa a los estudiantes que el 4 de marzo no habrá clases en ninguna sede educativa San Pedro, debido al orden público que se presenta en este momento en la población de Cumbitara. Estar atentos a nuevos informes”, dijo el equipo directivo del colegio.



Pero este no es el primer hecho que de esta naturaleza se registra en esta jurisdicción del norte de Nariño.



El pasado 22 de enero, un grupo de al menos 20 guerrilleros que se movilizaban en motocicletas, pertenecientes a la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, hizo presencia a plena luz del día frente a la estación de Policía, con el propósito de intimidar y amenazar a los uniformados que no reaccionaron.



El inusual episodio fue grabado en un video por uno de tantos transeúntes, que fueron testigos de la escena entre aterrados y nerviosos.



Sobre el particular el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había manifestado que no hubo amenazas contra los policías, pero que el objetivo de los alzados en armas era reunirse con comerciantes para continuar con sus extorsiones, por lo que calificó esa acción en particular como muy reprochable.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO