'Adriana Villegas no está siendo investigada': Ejército sobre citación

Después de la polémica que generó la citación de la periodista Adriana Villegas por parte del Ejército para que declarara sobre una columna que publicó, la institución aseguró que la comunicadora "no está siendo investigada".



En un comunicado de prensa, se aclara que este es un trámite que se adelanta dentro de una indagación disciplinaria en el Batalla de Ayacucho, de Manizales, y que ella es una testigo de los hechos investigados.

"La citación de diligencia de declaración juramentada es un trámite legal que se surte dentro de las investigaciones disciplinarias frente a las personas que se consideran testigos de los hechos o que tienen conocimiento de los mismos y esta se adelanta bajo los parámetros de la Ley 1862 de 2017, Código Disciplinario Militar", dice el Ejército.



Y agrega que con "la citación a diligencia de declaración se está garantizando el principio de la investigación integral, así como el debido proceso para las partes intervinientes en el mismo. De igual forma, permitirá darle celeridad a las actuaciones que en el marco de la ley correspondan en contra del personal militar involucrado".



Villegas ha sido citada en cuatro oportunidades por el Ejército después de la publicación de la columna ‘No es broma, es violencia’ en el diario La Patria. En esta, la periodista denunció unos polémicos cantos militares que promoverían la violencia contra la mujer.



La comunicadora, dijo a EL TIEMPO que entiende el argumento de que todos los colombianos deben ser testigos cuando las autoridades lo solicitan, y ser periodista no la exime, "pero observo que todos los días en los medios de comunicación los colegas hacen denuncias que involucran a instituciones y las acciones posteriores se centran en verificar la información y los hechos y no en citar a los periodistas. Esto puede ser legal, pero no quita que sea intimidatorio”.



Agregó que todo lo que sabe sobre esos cantos militares ya lo dijo en la columna y no tiene nada más por decir sobre el hecho en particular.



La citación a la declaración aplazada para el 14 de enero, luego de que la FLIP solicitó a la Procuraduría que asumiera el control preferente del caso.



