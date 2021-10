Con regalos y mariachis, soldados le celebraron cumpleaños a niño en Neiva

Con fiesta, regalos y mariachis, celebró Johan Sebastián Guzmán su cumpleaños número 14 y su corazón saltó de gozo pese a una atrofia muscular espinal que padece, enfermedad genética que ha deteriorado su fuerza muscular.

Johan permanece en silla de ruedas en su casa del barrio Tenerife, zona estrato 1 de Neiva, Huila; desde donde no se puede mover, se le dificulta respirar y hablar, más no alegrarse y seguir soñando pues vio cumplido su deseo de cantar y recibir honores de los soldados del Ejército Nacional a quienes dice que respeta y admira.



Personal médico de sanidad militar y los soldados de la Novena Brigada, con sede en Neiva, conocieron sus deseos de cumpleaños, por lo que se dieron a la tarea de preparar la fiesta y aunar esfuerzos para llenar su vida de alegría y sorpresas.

Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón FACEBOOK

TWITTER

"Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón". Con estas letras fue despertado Johan Sebastián para recibir su cumpleaños 14, pero la canción era solo el preámbulo de una mañana cargada de emociones y obsequios.



Su madre Maritza Agudelo afirmó que cantar ha sido una de las pasiones del pequeño y hacerlo al lado de los soldados era todo un honor para él. Entonces, Johan afinó su voz y junto al grupo Mariachi se robó el corazón pero también las lágrimas y aplausos de su familia y numerosas personas que lo acompañaron en su casa.



"Me siento orgullosísimo al ver la alegría y felicidad de Sebastián porque su Ejército le cumplió los deseos que tenía para celebrar el cumpleaños", aseguró el teniente coronel Mauricio Rojas Soto, comandante del Batallón de Apoyo y Servicios número 9 de la Novena Brigada.

Facebook Twitter Linkedin

La madre de Johan agradeció el regalo y se emocionó cuando vio cantar a su hijo que casi no puede hablar. Foto: Novena Brigada

Las sorpresas continuaron con un homenaje de la Guardia de Honor de la unidad militar la cual ofreció el reconocimiento a un guerrero de la vida, a un niño que ríe y celebra en medio de la adversidad.



Con los obsequios quedó demostrado que la unión de esfuerzos permite a muchos cumplir objetivos pues a este cumpleaños se vincularon la gestora social de la ciudad de Neiva, Luz Marina Trujillo, así como la ESE Carmen Emilia Ospina, la abogada Dirley Losada y la empresa privada, que hicieron realidad su sueño de tener celular pero la vida le sonrió con dos aparatos, así como algunos obsequios de dinero en efectivo.

No esperaba todas estas sorpresas, estoy muy agradecido con Dios, con todos ustedes por acompañarme, por alegrarme el día y por ser buenas personas FACEBOOK

TWITTER

"No esperaba todas estas sorpresas, estoy muy agradecido con Dios, con todos ustedes por acompañarme, por alegrarme el día y por ser buenas personas", dijo emocionado Johan Sebastián.



Su madre afirmó que "Johan es el mejor regalo de Dios, y le doy gracias pues me ha enseñado a ser valiente y a tener fe para salir adelante en esta lucha que hemos librado juntos. Siempre está feliz. Sus días los pasa en la cama, una mecedora y la silla de ruedas", dijo su madre, y agregó que "la primera dama de Neiva ha venido a visitarlo".



No obstante, Maritza ha mostrado su preocupación, pues su otro hijo de 7 años presenta atrofia muscular tipo 3, que aunque lenta también es degenerativa.



En medio de su difícil situación económica, cada 3 meses debe llevarlo a control médico en Bogotá y necesita ayudas para gastos de comida, transporte, entre otros.

Más contenido de Colombia:

-Profesora cobró el sueldo durante dos años, aunque no trabajó ni un día-Bucaramanga y su área metropolitana tuvieron el mayor incremento de pobreza-Aún con prórroga de contrato, EPM abrirá licitación por Hidroituango