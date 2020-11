Ejército cita a periodista que denunció polémicos cantos militares

Cuatro citaciones que piden su presencia en las instalaciones del Batallón Ayacucho de Manizales ha enviado la coordinación jurídica de esta institución a la periodista Adriana Villegas Botero, autora de la columna de opinión ‘No es broma, es violencia’, publicada en el diario La Patria de Manizales el pasado 18 de octubre y por la cual se cuestionaron los cantos que entonan los soldados en el país y que promoverían la violencia contra la mujer.



La periodista habló con EL TIEMPO y aseguró que la medida, la cual hace parte de un proceso disciplinario que se adelanta en la institución, es un mal mensaje para la libertad de prensa y opinión, pues podría llegar a ser intimidatoria.

“Entiendo el argumento de que todos los colombianos debemos ser testigos cuando se nos solicita y el hecho de ser periodista no me exime de eso, pero observo que todos los días en los medios de comunicación los colegas hacen denuncias que involucran a instituciones y las acciones posteriores se centran en verificar la información y los hechos y no en citar a los periodistas. Esto puede ser legal, pero no quita que sea intimidatorio”, señaló Villegas.



Según Villegas, todo lo que sabe respecto al contenido de los cantos que publicó en su columna ya lo plasmó en ella y no tiene nada más por decir al respecto. Aseguró que, si este fuera el proceder habitual, cada ocho días – frecuencia de su columna- tendría que declarar.



Por el momento la citación a la declaración fue postergada hasta el 14 de enero, luego de que la FLIP solicitara a la Procuraduría General de la Nación que asumiera el control preferente del caso.



Ante la polémica que desató la citación, el comandante (e) del Batallón Ayacucho, mayor Moisés David Cortells, indicó que en los próximos días se emitirá un comunicado público con el que se referirán al tema.



El Ejército solicitó su presencia en las instalaciones del Batallón Ayacucho de Manizales en calidad de testigo del proceso disciplinario sobre estos cantos; sin embargo, esto no quiere decir que esté siendo investigada.

“Esta puede ser una forma de dificultar la labor que hacemos los periodistas, porque puede ser disuasoria, si estas citaciones fueran una práctica cotidiana, muchos se abstendrían de publicar e investigar porque estarían complicándose la vida”, precisó.



El mensaje de Villegas sobre este requerimiento, al que el Batallón no aceptó que fuera acompañada de un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) por considerar que todo hacía parte de la reserva de la investigación, va más allá. No solo cuestiona el por qué de su llamado, sino lo que transmite.



“Si lo que buscan es que yo señale a una persona como responsable y encontrar un culpable para exhibir, no lo van a conseguir porque todo lo que sé ya lo dije en mi columna”, aseveró la también escritora manizaleña.



La postura de Villegas es clara, el sentido de su columna era visibilizar una situación que se vive al interior de la institución y una posible revisión interna del tema, para lo que, considera, su declaración no tiene mayor injerencia.



“Aquí lo que hay es un tema de cultura institucional que ha sido generalizado y repetido durante décadas y la solución no es punitiva, sino pedagógica, pero para eso hay que asumir que el problema existe y atenderlo”, apuntó.





LAURA USMA CARDONA

​Para EL TIEMPO

Manizales

