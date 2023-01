Viajar entre las tres capitales del Eje Cafetero puede tardar dos horas o menos, pero uno de los principales impedimentos para los viajes es el costo de los peajes. Hasta el pasado 5 de enero, el costo de los peajes Circasia (Quindío), Tarapaca II (Risaralda) y Pavas (Caldas), sobre la Autopista del Café y que se tienen que pasar cuando se transita entre Armenia y Manizales- tenían un precio total de 39.700 pesos, ahora suman 44.900 para vehículos livianos.



(Siga leyendo: Caldas: Telesalud, el programa de telemedicina, ya tiene sede en Francia).

Es un impacto muy alto para las personas que tenemos que viajar varias veces por semana a las tres ciudades, es increíble que entre dos ciudades tan cercanas exista un peaje tan costoso FACEBOOK

Las tarifas de los peajes aumentan cada año según la inflación, pero por orden del Gobierno los peajes que administra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) no subieron en 2023.



Es así como luego de conocerse la determinación se ha generado controversia en la región, pues varios sí aumentaron. Una de las más reiteradas es por el valor del peaje de Circasia, ubicado en Filandia, Quindío, y paso obligado entre Armenia y Pereira.



Tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional que ordenó congelar las tarifas de estos cobros, decenas de conductores expresaron su indignación por tener que pagar 17.300 pesos.



“Aquí no llegó el decreto del Gobierno sobre los peajes. De 15.300 pesos pasó a 17.300 pesos. Yo tengo que ir toda la semana de Armenia a Pereira”, dijo la periodista Claudia Morales en su cuenta de Twitter.



“Ese peaje es un asalto autorizado. Nadie desconoce que la doble calzada entre Armenia y Pereira es una obra encomiable, que a diferencia de sus obras pares quedó bien desde el principio, pero es uno de los peajes más caros del mundo”, dijo Juan Domínguez, otro usuario de la vía.



(Le recomendamos: Tres obreros murieron sepultados por alud de tierra en obra de Pereira).



Pese a lo decretado y a los cuestionamientos sobre la tarifa del peaje, la concesionaria confirmó el aumento del precio de estos peajes, argumentando que hacen parte de las cuatro excepciones sobre las que informó el Ministerio de Transporte.



“Solo hay cuatro excepciones en todo el país para quienes los incrementos son válidos. Uno de ellos es el proyecto Armenia – Manizales y los peajes Pavas, Santágueda, San Bernardo, Circasia, Tarapaca I, Corozal y Tarapaca II, que se incrementaron el seis de enero, antes de emitido el decreto”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Para las personas que se transportan a diario o varios días de la semana por las tres ciudades capitales es un duro golpe económico. “Es un impacto muy alto para las personas que tenemos que viajar varias veces por semana a las tres ciudades, es increíble que entre dos ciudades tan cercanas como Pereira y Armenia exista un peaje tan costoso como lo es el de Circasia; sumado esto al aumento en los precios del combustible”, comentó Gustavo Mondragón, otro usuario de Autopistas del Café.



Entre tanto, en la salida occidental de Caldas, que comunica a municipios como Riosucio y que es la salida a Medellín y otras zonas de Antioquia, la situación se dio diferente, pues allí la concesión Pacífico Tres congeló los precios.





“Con el fin de mantener la seguridad del corredor vial, de usuarios y trabajadores, afectada por situaciones de fuerza mayor -como el bloqueo vial presentado el 17 de en el peaje de Irra- donde se presentaron largas filas de vehículos represados por la protesta ante el pago de la tarifa del peaje, este concesionario se vio obligado a realizar la aplicación del Decreto por medio de las cuales se establece congelar las tarifas de peaje en las estaciones”, señalaron.



(Más: ¿Por qué se inundan las calles, deprimidos y barrios de Medellín cuando llueve?).



Así las cosas, los cuatro peajes administrados por ellos: Supía e Irra, obligatorios para pasar a Medellín, se mantendrán en 9.200; y 12.700. Mientras que los peajes Apulco y Guaico (para cruzar el túnel de tesalia), que permiten el paso a la troncal de Occidente y Cali, se quedan en 9.200 y 18.300 para la categoría uno.



Es de precisar que, adicional a estos, si se va para Palestina o el occidente de Caldas, se deberá pagar un peaje, el de San Bernardo del Viento, que al pertenecer a la concesión Autopistas del Café pasó de 11.600 a 13.100 pesos. Si el viaje es a Medellín deberán sumarse al presupuesto los de Versalles y Amagá que son cobrados en Antioquia.

El peaje Circasia está ubicado en la vía entre Armenia y Pereira y su tarifa pasó de 15.300 a 17.300 pesos. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Turismo expectante a respuesta de los viajeros

Las cifras de turismo interno que dejó la pasada temporada decembrina en la región son muy buenas, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) capítulo Eje Cafetero y se espera que no descienda a pesar del costo de los peajes.



“A nadie le gusta, eso lo sabemos, pero las vías son muy buenas y eso ha permitido que la gente de otras partes pueda venir. Existe la posibilidad de que -en la medida en que se vuelva muy costoso- haya restricción en el número de vehículos, pero no ha sido el caso hasta el momento”, explicó Alberto Ángel, presidente de la Junta de Anato Eje Cafetero.



(Lea también: Disminución de lluvias obligó al cierre de compuertas en la represa el Prado).



Ángel aseguró que el gremio comprende las dificultades por los costos de peajes y otros gastos asociados a la inflación, pero aseguró que el estado de las vías ha aumentado el flujo de visitantes.



“Está visto que el estado no tiene recursos para hacer o mejorar carreteras, si no es con la ayuda de los privados en los proyectos difícilmente vamos a ver un país desarrollado en esa materia y menos gente, tanto local como internacional, podría llegar a esta zona. Esperamos que se le dé seguridad jurídica a todas las partes para que podamos avanzar y seguir consolidando al turismo en el país”, agregó Ángel.

