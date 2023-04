El turismo en el Eje Cafetero se prepara para la Semana Santa que desde mañana llenará de turistas a toda la región. Y ya hay miles de reservas y planes turísticos vendidos.



“Tenemos reservas hoteleras del 65 por ciento, por el momento. Los días más importantes de ocupación para nosotros son del jueves al domingo y esperamos alcanzar la cifra del 2022: 80 por ciento”, dijo la secretaria (e) de Turismo del Quindío, Mónica Salgado.

No obstante, Salgado reconoció que están considerando variables como el clima, las celebraciones religiosas y ahora se suma la alerta naranja del Nevado del Ruiz.



“El clima no nos está ayudando mucho y a pesar de que esta semana se considera turística las personas sí están concentradas en su tema religioso”, agregó la funcionaria.



En Risaralda también se preparan planes de contingencia ante la llegada de los turistas y la alerta naranja del Ruiz. Los municipios que tienen mayor riesgo de caída de ceniza son Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Marsella y eventualmente Quinchía.



Entre tanto, en Caldas se han articulado frentes como la seguridad, el turismo y el de gestión del riesgo para garantizar una semana mayor tranquila.



Se prevé que más de 70.000 vehículos transitarán por las vías del Caldas y más de 2.700 efectivos de Policía, Ejército y Fuerza Aérea los que estarán vigilantes.

Desde el sector turístico se ha invitado a visitar zonas del departamento alejadas de las zonas de influencia del volcán Nevado del Ruíz.



Se recomiendan destinos como Aguadas y Salamina, donde hay un importante componente religioso al ser la tierra natal de la beata la madre María Berenice. Así como Belalcázar, donde está el Cristo más grande de la región a donde puede subirse y divisar los paisajes cafeteros; y Supía, que tiene un museo de arte religioso.



El llamado de las autoridades es a transitar con precaución y, preferiblemente de día, pues las lluvias aún no cesan y pueden afectar la movilidad.