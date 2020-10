Eje Cafetero fortalece medidas contra el covid-19 en Halloween

Aunque en algunas localidades del Eje Cafetero se habían programado actividades para los niños, finalmente estas celebraciones por Halloween quedaron canceladas y en algunas poblaciones se decretaron medidas para restringir la libre circulación de las personas y así evitar mayor propagación del covid-19.



La administración de Caldas pidió ante el Ministerio del Interior la facultad para restringir las actividades que consideró pertinentes para evitar más contagios del coronavirus. Y este, a su vez, le dio potestad a cada alcalde.



Al momento, los municipios de Villamaría, Riosucio, Victoria, Marquetalia y Aranzazu, en el departamento de Caldas, no permitirán la salida de menores de edad a las calles durante este fin de semana festivo.



Los municipios, además, optaron por concursos virtuales de disfraces en categoría individual y familiar, requisitos que están publicados en las diferentes redes sociales de las alcaldías.



A estas redes, los participantes podrán enviar fotografías de sus disfraces, los cuales posteriormente serán sometidos a votaciones para elegir a los ganadores.



Una estrategia similar están adelantando desde varios centros comerciales de Manizales, en donde habrá toque de queda para mayores y menores de edad en diferentes horarios.



Para los mayores de edad, rige desde este 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, entre las 8:00 p. m, y las 5:00 a. m.



Los menores de edad tienen restricción entre el 30 de octubre y hasta el lunes 1 de noviembre desde las 12:00 m. (mediodía) hasta las 5:00 a. m.



El 2 de noviembre entrará en vigencia desde el mediodía hasta la medianoche.

En Risaralda

De otra parte, los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, fuero los primeros en determinar un toque de queda nocturno que se lleva a cabo desde este 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, entre las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.



Además, habrá un toque de queda especial para menores de edad, el cual estará vigente desde el sábado 31 de octubre a las 6:00 de la mañana hasta el domingo 1 de noviembre a las 6:00 de la tarde.



Ayer, los otros 10 municipios de este departamento se unieron a la iniciativa.



Cabe anotar también que está prohibido durante el fin de semana el uso de elementos, diferentes a tapabocas, como máscaras y pinturas que impidan la identificación de las personas, también centros comerciales, entidades públicas y privadas optaron por los concursos virtuales a través de redes sociales.

En Quindío

En Armenia solo se decretó el toque de queda para menores de 18 años. Comenzó a regir este viernes a partir de las 4:00 p. m. y se extenderá hasta las 6 a. m. del domingo 1 de noviembre. El alcalde José Manuel Ríos Morales también declaró ley seca en toda la ciudad durante ese mismo lapso.



“Con esto lo que pretendemos es generar esa restricción y movilidad para nuestros niños porque, realmente, vemos que el nivel de contagio para la ciudad es muy alto y tenemos un riesgo muy grande de que los niños resulten contagiados y puedan llevar el virus a sus casas”, señaló el mandatario.



El Quindío está llegando por estos días al pico máximo de contagio, registrando entre 250 e incluso 400 casos diarios como fue el caso del miércoles. Son las cifras más altas registradas desde el inicio de la pandemia en el departamento.



Municipios como La Tebaida y Circasia tendrán concursos virtuales de disfraces y premiarán las mejores fotografías de los menores.



En Salento cancelaron la programación que tenían para la celebración con los niños.

“Ya habíamos organizado un programa con los niños y varios negocios se habían unido para darles el refrigerio y los dulces pero prevalece la vida y la pandemia llegó y aún no se ha ido. Decretamos toque de queda y ley seca”, dijo la alcaldesa de Salento, Beatriz Salazar.



Agregó que en este municipio se ha desbordado la llegada de visitantes y que incluso en un día se registró el ingreso de casi 26.000 personas. “El flujo de caja de los negocios no ha sido lo esperado y la vida vale más que el producto de unas ventas. En Risaralda tomaron medidas drásticas por lo que creemos que van a venir al Quindío, pero aquí hay restricción para menores, no podrán salir a las calles en compañía de los niños”, indicó la mandataria.



La gestora social del Quindío, Liliana Jaramillo, dijo que la alternativa es suplir las actividades que habitualmente se realizaban en el espacio público por otras al interior de los hogares.



“Busquemos que nuestros hogares sean sitios seguros, donde podamos acompañar a los niños y desarrollar allí juegos y actividades. El covid-19 no se ha ido aún está latente el peligro”, dijo.



REDACCIÓN EJE CAFETERO