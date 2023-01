Llueve a cántaros en el país y el Eje Cafetero no es la excepción. Las intensas lluvias han generado varias emergencias en los tres departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda. Por fortuna ninguna ha cobrado la vida de personas, sin embargo, sí tienen muy afectada las vías, la comunicación y el acceso a los alimentos de varias comunidades que están aisladas.



Son más de 7.000 personas las que no tienen acceso a la vía principal por la pérdida de los puentes. Además, el municipio realizará la adecuación de tres puentes.

Las emergencias más graves se presentaron esta semana en Risaralda; las autoridades decidieron ampliar la calamidad pública para atender lo ocurrido en el municipio de Mistrató, donde alrededor de 7.000 personas de comunidades indígenas están incomunicadas luego de que una creciente del río San Juan derribara 14 puentes, entre ellos dos vehiculares.



El alcalde del municipio, Jorge Mario Medina, informó que, en compañía del gobernador, Víctor Manuel Tamayo, se reunieron con Gestión del Riesgo Nacional y el presidente Petro (de manera virtual) para definir acciones, entre ellas la entrega de alimentos a las comunidades.



“Eso es lo vital, se llevará por todos los medios posibles, pues son más de 7.000 personas las que no tienen acceso a la vía principal por la pérdida de los puentes. Otro aspecto importante es el apoyo del Ejército Nacional para la adecuación de puentes peatonales. Además, el municipio realizará la adecuación de tres puentes y desde la Gobernación y Presidencia de la República se gestionan los recursos para la construcción de los demás en el menor tiempo posible”, apuntó el mandatario local.



En Caldas, entre tanto, hay derrumbes en más de 40 vías rurales y urbanas y 25 puntos de riesgo en 10 municipios de, especialmente en el norte y oriente del departamento. Sin embargo, la situación más compleja se presenta en la vía que comunica a los municipios de Manzanares-Marquetalia, en donde la vía se abrió. De acuerdo a lo informado por las autoridades, las constantes lluvias en los últimos dos años generaron represamientos de agua, lo que habría sido el motivo del daño.



Según la secretaría de Infraestructura del departamento, esta infiltración de agua afecta aproximadamente 80 metros lineales de la vía, afectando los municipios de Manzanares, Marquetalia y Samaná y sus zonas aledañas: alrededor de 35.000 personas.



“La actual temporada de lluvias, aunada a una zona montañosa, generan hoy esta problemática relacionada con la saturación del terreno por la filtración de agua lluvia, lo que ocasionó un movimiento en masa de gran magnitud, que afectó la red vial, haciendo fallar la capa de rodadura”, señaló el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Caldas, Félix Ricardo Giraldo Delgado,



Respecto a las afectaciones derivadas del invierno, el Gobernador, Luis Carlos Velásquez, señaló que este jueves recibió 900 millones para maquinaria amarilla de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la gestión de maquinaria amarilla que ayude a restablecer la conectividad vial en varios puntos.



Agregó que está en conversaciones con esta y otras entidades nacionales para buscar soluciones definitivas para la vía en Marquetalia y la mitigación del riesgo de inundación en Supía.



Por otra parte, las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas han sido una constante en los municipios de Armenia, Montenegro, Circasia, La Tebaida, Calarcá y Salento, en Quindío. Incluso, una tormenta eléctrica registrada el pasado martes generó afectación en un avión de la compañía Spirit Airlines que cubría la ruta Armenia - Fort Lauderdale en Estados Unidos y que se encontraba a punto de ser abordado en el aeropuerto El Edén de Armenia.



Los pasajeros pasaron momentos de pánico luego de que la aeronave fuera impactada por un rayo. No obstante, el personal experto realizó las evaluaciones técnicas y no se encontraron daños.



La secretaria del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez Zamorano, informó que el caso “fue atendido por los bomberos expertos en aeronáutica y las afectaciones fueron menores, son fenómenos de la naturaleza que no se pueden evitar”.



La funcionaria agregó que en el municipio de Génova se presentó un deslizamiento en la vereda La Coqueta y en Pijao también se presentó un evento de remoción en masa en la vereda Cañaveral. “Estas dos eventualidades están siendo atendidas por el equipo técnico para poder tomar alternativas de solución frente a la remoción del material”, dijo Gómez.



En el municipio de Córdoba, más de 150 familias de la vereda La Soledad están afectadas. El coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Córdoba, Giovanni González, señaló que, de las 19 veredas de la localidad, el 70 por ciento tienen las vías terciarias afectadas



“En La Soledad se registró el colapso de un puente de ingreso al sector. En el sector del Portal se empezó a presentar un sistema erosivo que compromete una banca, pero se han realizado obras de placa huella en algunas veredas para intervenir esas vías terciarias”.