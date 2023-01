Luego de varios días de incertidumbre por cuenta de las malas noticias que rondaban a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, visitó esta semana Manizales. Allí afirmó que el Eje Cafetero como sede seguía en píe y nombró al nuevo director, cargo que estaba vacante hace varios meses.



En unanimidad con alcaldes y gobernadores de la región, designó a Baltazar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y actual presidente de la Organización Deportiva Bolivariana -ODEBO para que – con su liderazgo- las justas retomaran el camino. El Tiempo habló con él sobre las preocupaciones, retos y situaciones a resolver en los nueve meses que quedan para iniciar las competencias.

(Siga leyendo: Emergencia sanitaria en Barichara por bloqueos que impiden ingreso de basura).



¿Cuál es el principal reto que tienen ahora las justas?



Lo que ha generado desconfianza y escepticismo es el atraso en las obras de infraestructura. El gran reto es encontrar el camino para agilizar los procesos de construcción de todos los escenarios que hacen falta y destrabar los trámites que nos tienen frenados los inicios de obras.



¿En qué fase están trabados los proyectos y qué se puede hacer al respecto?



Hay algunos inconvenientes en la viabilización de recursos, pero ya empezamos a trabajar en eso. Los primeros pasos son con Planeación Nacional y Planeación de Min. Deporte en lo que tiene que ver en los proyectos que se financian con recursos de regalías, Avanzamos mucho en eso en estos días.



El segundo paso es que los departamentos cumplan con lo que está pendiente, se han comprometido y van bien. Con la obra que tenemos algunos retrasos es con el Complejo Acuático de Armenia, pero está la promesa que este lunes se tendrá lista la ficha para ir a Planeación a agilizar el trámite.



Además de la Infraestructura, ¿qué está por hacer para organizar los Juegos?



Hay muchos temas ya organizativos y logísticos, como es la conformación de 17 comités operativos, entre los que están temas como seguridad, servicios médicos médicas, sistemas y contabilidad, voluntariado, alojamiento, dopaje, entre otros. Ya vamos a empezar a estructurar todos estos equipos operativos para que cuanto antes empiecen a trabajar.



Buscaremos personas expertas en la región, si no tendremos que traerlas de otras partes del país, pues estamos a contrarreloj, así que no hay tiempo de aprender, sino de ejecutar.



¿En definitiva los Juegos se quedan en el Eje o hay posibilidad de que se lleven a otra región?



Ante posibles incumplimientos con construcción o remodelación de algún escenario, la solución sería reubicar dicho deporte en alguna de las otras ciudades del Eje Cafetero, no solo las capitales, sino en municipios que tengan espacios que cumplan con la normatividad. La segunda y última opción sería trasladarlo a la ciudad de Cali.



Hay que señalar que el compromiso de la Ministra es que vamos a hacer lo posible y más para que todo se quede en el Eje Cafetero. Si todos cumplimos, los directivos, los gobernantes, pero también los contratistas, los Juegos se harán en la región.



¿Cuál es el mensaje para deportistas y ciudadanos?



Para los deportistas el mensaje es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindarles juegos de calidad, con logística y escenarios aptos para ellos. A la ciudadanía, una invitación a retomar la confianza en las instituciones; decirles que estamos haciendo un esfuerzo grande por tener los mejores juegos que podamos hacer y que sean exitosos en materia deportiva y económica, pues sabemos que un evento de esta magnitud puede representar una derrama económica muy importante para la región.

Facebook Twitter Linkedin

El complejo acuático de Armenia se construirá en este lugar (el antiguo Parque de Recreación de la ciudad) y tendrá dos piscinas fabricadas por una firma italiana. Foto: Laura Sepúlveda

Se mueven las obras en algunas ciudades

En Pereira ya se iniciaron las obras en uno de los cinco escenarios deportivos que están pendientes por modernizarse. El pasado 16 de enero fue entregado el Complejo Acuático al contratista Unión Temporal Complejo Acuático de Pereira para dar inicio a los trabajos en este escenario construido para los juegos nacionales de 1974.



Este escenario que tendrá una inversión de 16.000 millones de pesos, contará con una nueva piscina de clavados con plataformas, una nueva gradería, baños, camerino, cafetería, salas de masaje, gimnasio, auditorios y accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad.



(Le recomendamos: Hallan cuerpo de menor en Soledad: muerte se relacionaría con crimen de un joven).



El secretario de Deporte y Recreación de Pereira, Gustavo Adolfo Rivera Muñoz, afirmó que “la obra inició con una demolición controlada donde todo lo que eran ventanas, puertas y lo que se pudiera reutilizar en otros escenarios se recuperó, y ya esta semana llegó la maquinaria y se empezó la demolición del muro perimetral que quedaba al lado contiguo de las piscinas olímpicas”.



Por su parte la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, hizo un recorrido por las 5 obras pendientes y advirtió que hay contratistas con los que hay que tener los ojos encima porque fueron mencionados en el escándalo del exsenador Mario Castaño.



Entre tanto, en Quindío, donde se estaba a la espera de que el Ministerio del Deporte viabilizara varios escenarios, ya se recibió la aprobación para uno de ellos que es el coliseo multideporte. Mientras que la próxima semana se viabilizaría el complejo acuático, el escenario que más preocupación ha generado.



El gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío (Proyecta), Lucas Jaramillo, dijo que, tras el visto bueno del Ministerio, el proceso saldrá a selección de contratistas este lunes 30 de enero y 20 días después se adjudicaría el contrato.

Más noticias

Tras levantar el paro en Barrancabermeja hay paso progresivo en la Ruta del Sol

Atención: reportan voraz incendio en el parque de Rionegro, Antioquia

NACIÓN