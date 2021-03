Eje Cafetero, con restricciones para vivir esta Semana Santa

Con un leve incremento en los casos de contagio de covid-19, los tres departamentos que componen el Eje Cafetero se alistan para volver a recibir turistas durante la Semana Santa. Aunque algunos municipios dispusieron restricciones, la mayoría tendrán sus puertas abiertas para los visitantes.



(Le puede interesar: Rescatan a dos contratistas de la Electrificadora del Meta)

Pese a que este año no se decretó una cuarentena estricta para estos días, las procesiones de la Semana Mayor no se llevarán a cabo. Las ceremonias litúrgicas solo se realizarán en las parroquias y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



Y aunque inicialmente en Pereira se consideró la opción de realizar al menos una procesión sin público y por unas pocas cuadras, finalmente la Diócesis de la ciudad determinó que no se expondrían a riesgos a los feligreses.



En Armenia, tampoco se realizarán las procesiones, pero se llevarán a cabo las ceremonias en cada templo. El sacerdote Gabriel Arias, párroco de la catedral Inmaculada Concepción de Armenia, manifestó que se cumplirán con los protocolos como “el aforo del 35 por ciento al interior de la parroquia, desinfección de manos y uso correcto del tapabocas’’.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, señaló que por el momento no habrá nuevas restricciones, pero vigilarán que se cumplan los protocolos de control de aforo en los establecimientos. “Con la Secretaría de Gobierno y Salud vamos a hacer visitas a los bares, restaurantes y hoteles para evidenciar si están cumpliendo con los protocolos’’.

De otro lado, el gremio turístico espera una reactivación durante estos días de Semana Santa. Y pese a que la temporada no será tan fuerte como en años anteriores, sí se espera que los turistas lleguen a los municipios del Eje Cafetero.



El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada advirtió que se deben mantener las medidas. “La temporada de Semana Santa indiscutiblemente no será como la del 2019, que fue bastante positiva. Todavía hay que cuidarse mucho, todavía la mayoría de gente no está vacunada, y sí va a venir gente, pero no como en otras temporadas, les hemos insistido a los empresarios en los cuidados para evitar un crecimiento de contagios’’.



(Lea también: Conozca si su ciudad tiene toque de queda este fin de semana)



En Salento, uno de los municipios más visitados de la región, se ultiman los detalles para la llegada de los turistas. En el municipio no se decretó toque de queda, pero sí se establecieron nuevos horarios para el cierre de establecimientos comerciales. “A mí me angustia la llegada masiva de personas, solo el 2 de enero tuvimos más de 26 mil personas, son calles angostas, no tenemos esa capacidad de carga ni nos da el aforo para todas esas personas. Esperamos que se cumplan las medidas’’, dijo la alcaldesa Beatriz Díaz.



El municipio desplegará personal en diferentes puestos de control para ayudar a dinamizar la movilidad durante la semana Mayor.

Iván Darío Villanueva, empresario del turismo en Quindío, dijo que “antes de la pandemia logramos recibir un gran flujo de turistas extranjeros y ahora tenemos muchas expectativas de que se reactive, tenemos más de 300 rutas para disfrutar”.



En Manizales, entre tanto, es la capital del Eje que tiene ocupación de camas UCI por encima del 70%. Por esta razón se acogerá a las directrices del Ministerio de Salud. Así las cosas, tendrá toque de queda del miércoles 31 de marzo al lunes 5 de abril entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana del día siguiente.



A la ciudad también volverá el pico y cédula. Iniciará este jueves primero de abril con cédulas terminadas en dígitos impares y se alternará con las que terminen en pares hasta el cuatro de abril. De estas medidas están exceptuados los restaurantes, hoteles y parques públicos.



Estas medidas regirán para las iglesias católicas, las cuales celebrarán los oficios religiosos cumpliendo con los aforos máximos permitidos. Desde la Arquidiócesis de Manizales, que tiene jurisdicción en varios municipios de Caldas y Risaralda.



En cuanto a Caldas, la administración ha indicado que habrá control especial en zonas turísticas y balnearios.



REDACCIÓN EJE CAFETERO