Los cultivadores de la región se pusieron de acuerdo para protestar en contra de la terna integrada por Germán Alberto Bahamón Jaramillo, Sandra Morelli Rico y Santiago Pardo Salguero, entre quienes se elegirá al próximo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, cargo que actualmente es ocupado por Roberto Vélez Vallejo.



Los tres candidatos visitaron este martes la sede del Comité de Cafeteros del Quindío mientras que varios caficultores realizaban un plantón a las afueras del lugar para protestar porque, según ellos, los aspirantes “no los representan”.



(Más: Inundaciones en Medellín y Bello por fuertes lluvias: estas son las afectaciones).

Carlos Arturo López, integrante del movimiento Dignidad Cafetera en el Quindío, señaló que en este proceso no han tenido en cuenta a los caficultores.“Escogieron tres personas en una pelea interna por conveniencias políticas, sin ninguna consulta con las bases cafeteras. Necesitamos una transformación de la institución y en cuatro documentos le solicitamos al presidente, Gustavo Petro, que nos tuvieran en cuenta en esta elección y no hubo respuesta”, manifestó.



López añadió que la Federación “se mantiene con la contribución cafetera, que es del 96 por ciento de los caficultores, y queremos ser escuchados”.



Otro de los cafeteros que acudió al plantón con su cartel que decía “la burocracia es el cáncer que devora a la Federación de Cafeteros", fue Roberto Suescun. Este dijo: “nosotros somos los que pagamos la contribución cafetera para sostener la burocracia y no nos tienen en cuenta, dicen que la Federación es de nosotros los cafeteros, pero no nos prestan atención. Hoy no nos sentimos representados por ninguno de los tres candidatos, no cumplen con nuestras expectativas”.



En Risaralda, entre tanto, este lunes varios integrantes de movimientos llegaron hasta las instalaciones del Comité de Cafeteros. Allí también alzaron su voz de rechazo frente a la terna. Inclusive, no descartan un paro.



“Estamos pidiendo que se abra de nuevo el proceso de elección. Este será el gerente del centenario, no es un periodo cualquiera, así que buscamos a alguien bueno, ojalá caficultor y técnico. Si eso no se logra, si no se nos atiende y nos imponen un nombre empezaremos a movilizarnos y no descartamos un paro. De darse las cosas como están hoy, sería el primer gerente que deja un paro ‘cazado’ desde antes de posesionarse”, expresó Duberney Galvis, caficultor y miembro de Dignidad Cafetera en la región.



(Siga leyendo: Insólito: En menos de un año este conductor de bus ha sido capturado dos veces).



Galvis señaló, igualmente, que el malestar entre las bases cafeteras, e inclusive entre algunos miembros directivos que no hacen público su pensamiento, es grande. “En las propuestas había muy buenas hojas de vida, personas que sí obtuvieron votos de parte de los representantes de los Comités, pero no, terminaron optando por los tres que no tuvieron ni un voto. Eso no es democrático ni transparente y no envió un buen mensaje”, mencionó.



De acuerdo con Galvis, el principal reparo está con el nombre de Santiago Pardo, quien – a su juicio- es el ‘continuismo’ del actual gerente, Roberto Vélez. “Con Vélez muchos cafeteros tenemos reparos porque su gestión no fue buena y Pardo es amigo de él, es claro que quiere dejarlo organizado antes de irse. A eso le sumamos que Pardo tiene malos antecedentes con el sector agropecuario, pues fue el jefe negociador del TLC con la Unión Europea y el gremio sabe lo que eso significó”, apuntó el cafetero.

De un día para otro nos juntamos líderes cafeteros de Risaralda y uno del Norte del Valle para advertir que la terna no nos representan y si insisten nos vamos a las plazas con las masas cafeteras pic.twitter.com/IH3DQyMSX7 — Jesus 'Chucho' Guevara (@JesusChuchoGue1) March 27, 2023

Respecto a Bahamón, reconoció no saber mucho, sin embargo, manifestó sentir curiosidad por su elección de dejar un cargo en Apple y venirse a dirigir un gremio con “tantos problemas”. “Su conocimiento técnico del café es casi nulo”, agregó.



(Más: Sorprenden a jóvenes teniendo relaciones sexuales en Universidad del Atlántico).



Respecto Morelli, señaló que teme que haya sido puesta solo para cumplir una cuota de género. Y mencionó, además, que en el listado preliminar había nombres de mujeres mucho más afines al sector.



Finalmente, Óscar Gutiérrez, caldense y director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, fue enfático en decir que “el presidente Petro debe escuchar a las bases cafeteras y cumplir con las promesas hechas a los caficultores”.

Hay rebeldía cafetera por terna de Comité Nal de Cafeteros. No representa a mayoría de agremiados. Habrá #Plantones para expresar desacuerdo y solicitar nueva terna que consulte bases cafeteras. Presidente Petro cumpla a caficultores.

Ver video aquí 🔎🔎🔎https://t.co/vW3DRdNXj9 — Oscar Gutiérrez R (@OGutierrez101) March 26, 2023

Es de precisar que los delegados de los comités departamentales elegirán al nuevo gerente general de la Federación en el Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario que se realizará el próximo 27 de abril.



Estos estamentos se encuentran actualmente en análisis de la situación y los nombres. En este sentido, el presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, Elías Alberto Mejía Henao aseguró: “Escuchamos con mucha atención todos los planteamientos de los candidatos y ahora nos queda hacer un análisis en el Comité departamental, para ver si tenemos un consenso para las votaciones”, dijo Mejía.

Laura Usma Cardona

Para EL TIEMPO

MANIZALES