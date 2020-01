Este dispositivo protegería a agentes de tránsito de la contaminación

Cristhian Stiven Londoño, graduado de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira, creó un dispositivo personal de protección respiratoria para los agentes de tránsito reguladores de tráfico de la capital risaraldense con el fin de mitigar el impacto que les genera la contaminación.

Este instrumento, creado con el apoyo de los docentes Juan Fernando López, Carlos Andrés Quintero y Alejandra Valencia, pretende disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias para aquellos usuarios que están en constante contacto con el ambiente de las calles pereiranas.

El dispositivo, similar a una mascara, será testeado en los agentes de tránsito, pero el creador quiere que esta herramienta sea utilizada por ciclistas y motociclistas.



“Este diseño interviene la parte nasal, es funcional, higiénico, estético y elaborado con materiales como plástico y silicona, adaptado a la labor de los agentes de tránsito que permanecen expuestos a la contaminación”, afirmó el diseñador industrial.



El diseñador expone que el proyecto nació desde una necesidad propia. “Yo me desplazaba la mayor parte del tiempo en bicicleta por la ciudad, como cualquier otro ciclista urbano, y era muy sensible a las problemáticas de la contaminación”, cuenta Londoño, refiriéndose a los diferentes factores contaminantes en el aire, por lo que sufrió consecuencias a nivel respiratorio en su salud.



“Yo llegaba al final del día y yo podía sentir, en mi nariz, toda esa suciedad de la contaminación de los carros”, expresó. Es así que, para el graduado de la Católica, el éxito del diseño radica en la necesidad a la que se vio expuesto.



Por otro lado, para el ingeniero ambiental David Cabezas, esta es una gran oportunidad para que desde la academia se lleven estos procesos de investigación y, además, se piense en cómo se puede mitigar el impacto de la contaminación por gases, olores y la misma lluvia en la ciudad.



El diseñador de este artefacto mencionó que se trata de un prototipo inicial y reconoce que faltan más desarrollos, pero que esto dependerá de cómo funcione en cada usuario, para luego seguir reinventando el dispositivo.

No obstante, el producto solucionará, principalmente, el hecho de que los guardas de tránsito no utilicen elementos de seguridad para salvaguardar sus vías respiratorias y que cuenten con las condiciones para ajustarse a las necesidades de su trabajo, funcional y estéticamente hablando.



Para Londoño, fue muy importante conocer la problemática para poder proponer una respuesta a este tema. “Si no se pone en los zapatos de la persona que sufre esa situación, es muy difícil que se le pueda dar solución al problema”, añadió Londoño.



Este elemento ingresa al grupo de patentes de investigación de esta universidad mediante resolución 71575 de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Además, la institución ya empezó los acercamientos con el Instituto de Movilidad de Pereira para realizar las pruebas de este dispositivo con los agentes de tránsito de la ciudad.



En Risaralda son cinco las estaciones de monitoreo de calidad del aire, las cuales están ubicadas en los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Pereira y en Santa Rosa de Cabal.



Estas iniciativas también están en la mira del Gobierno Nacional, desde donde se ha mostrado un interés directo para el fortalecimiento de la gobernanza de la calidad del aire, con el fin de mejorar la articulación entre los actores y fomentar la investigación y la participación ciudadana.



De hecho, para este objetivo se cuentan con medidas puntuales como la promoción de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, la implementación de la etiqueta vehicular, el mejoramiento de la calidad de los combustibles, el fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), la promoción del conocimiento técnico científico y los sistemas de información, entre otros.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA