Niños de un colegio en pueblo de Sucre reciben clases debajo de un árbol

Los niños de la Institución Educativa ‘Aníbal Ojeda’, en el corregimiento de Nariño, área rural del municipio de Sucre (Sucre) en la zona del Pancegüita, región de La Mojana reciben clases debajo de los árboles en pleno siglo XXI.



Los educadores de la Institución y el líder social Obman Campo hicieron la denuncia afirmando que el tema de los niños es apenas una pequeña situación adversa, porque el colegio enfrenta múltiples problemas que afectan a toca la comunidad estudiantil.



El líder social Obman Campo señaló que el colegio se quedó estancado en el tiempo, que han pasado 14 años y la sede va de mal en peor.



“En cualquier momento se podría presentar una tragedia que lamentar, porque el techo del colegio puede caer sobre los estudiantes, ante el mal estado de la infraestructura”, manifestó.

Debajo de los árboles

El sol es inclemente, los niños se encuentran de pie, no ingresan a los salones porque no tienen las mínimas condiciones de seguridad, en especial en el techo, lo que podría generar una emergencia

La Institución Educativa ‘Aníbal Ojeda’ está divida en dos zonas, el área donde se ubican los estudiantes de primaria y otra donde están los alumnos del bachillerato. En la primera sede los niños reciben las clases debajo de un árbol y la gran mayoría de los menores están sin sillas.



“El sol es inclemente, los niños se encuentran de pie, no ingresan a los salones porque no tienen las mínimas condiciones de seguridad, en especial en el techo, lo que podría generar una emergencia”, señala.



El profesor Nelson Martínez denunció que en el año 2022 fueron asignados recursos por 180 millones de pesos para la adecuación de tres salones de clases y de un área deportiva.



“Los trabajos quedaron sin terminar, los obreros se fueron y nunca más regresaron. Las obras deberían entregarse en 20 días, de acuerdo con lo manifestado por el gobernador, el secretario de educación y la alcaldesa de su momento y han pasado dos años y ahí está lo que medio hicieron”, contó.

Sin baños

La gran mayoría de los ventiladores no funcionan en los salones y con el fuerte calor que hace por esta época en la región es casi imposible dar clases

El docente explicó además que dentro de las obras estaba contemplada la adecuación de los baños y los que tenían en el colegio fueron destruidos.



“Ahora los estudiantes no tienen donde hacer sus necesidades y les toca pedir el favor a los vecinos del colegio. Ya las personas no quieren prestar sus baños, lo que hace más difícil la situación a los niños. Les toca en ocasiones salir al monte”, indicó.



A la actual situación del colegio se suma el hecho de que cada año con la llegada del invierno, a la región de La Mojana, las aguas del río Cauca ocasionan inundaciones en los salones.



“La gran mayoría de los ventiladores no funcionan en los salones y con el fuerte calor que hace por esta época en la región es casi imposible dar clases”, expresó.



A la sede ‘Aníbal Ojeda’ llegan niños de corregimientos que están cercas, como Orejero y San Rafael. La zona está conformada por 11 corregimientos y tres veredas, con cerca de 10 mil habitantes.



El colegio ‘Aníbal Ojeda’ tiene dos décadas de ocupar los primeros lugares en las pruebas Icfes. Actualmente hay 180 niños matriculados.



“Le pedimos a las autoridades que miren hacia los colegios de La Mojana, donde su gran mayoría se encuentran en mal estado”, dijo el líder social Obman Campo.

Desde la administración departamental indicaron que van a revisar el tema.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo