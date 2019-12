Declaran inhabitable a edificio Shalom III en Manizales

La Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) de Manizales declaró ayer inhabitable el edifico Shalom III, ubicado sobre la avenida Santander de la capital caldensese, debido a que este es altamente inestable.

Los estudios solicitados por la UGR comenzaron en julio pasado, después de que se ordenó la evacuación preventiva de toda la edificación, y concluyeron que la estructura no cumple con la normatividad vigente ni con las especificaciones de la licencia que le fue otorgada por la curaduría urbana.

“El 53 por ciento de la obra no cubre con la normatividad, se encontraron coyunturas, las columnas no tienen 14 varillas, sino ocho, los entrepisos, el poso del ascensor tampoco son seguros y no hay red contra incendios, entre otras fallas”, señaló el director de la UGR, Jairo Alfredo Baena.



De acuerdo con el funcionario, lo que resta después de esta determinación es que los propietarios decidan si hacen el reforzamiento estructural que necesita el edificio o si dejan en manos de la administración local la demolición de las viviendas.



“Según los estudios técnicos y económicos que hemos hecho, podría ser más económico demolerlo y volverlo a hacer, pero eso es una decisión que tendrán que tomar los propietarios”, dijo Baena.



El funcionario agregó que se espera que, máximo 60 días después de la notificación, los propietarios de 14 apartamentos y dos locales saquen las pertenencias que tenían allí para quitarle peso a la estructura.



Baena informó, además, que desde esa dependencia se enviará un informe a las autoridades correspondientes para que investiguen a los ingenieros que diseñaron y construyeron; también se remitirá a la Procuraduría para que establezca si hubo alguna negligencia por parte de la curaduría.



De otra parte, ante la angustia que ha generado entre los vecinos del lugar la estabilidad del edificio, Baena informó que el riesgo mayor radica en que la estructura colapse en caso de un sismo, por lo que buscarán celeridad en la determinación de reforzamiento o demolición.



Cabe anotar que la UGR también está en proceso para evaluar otras tres edificaciones hechas por la constructora Shalom S.A.S, con la que este diario ha intentado comunicarse sin encontrar respuesta.



Mientras tanto, los compradores de estos apartamentos expresaron que están a la espera de una respuesta por parte de la constructora, ya que cada uno tuvo un valor superior a los 300 millones de pesos.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES