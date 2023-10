Eclipse solar en Colombia: mapa para que revise cómo se verá en su ciudad o municipio

Colombia podrá ver el eclipse solar anular este sábado 14 de octubre. Un espectáculo que requiere de precauciones, pues por ningún motivo usted debe mirar directamente el Sol, sino cuenta con las gafas adecuadas.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Primero, hay que tener presente la definición de eclipse solar: un fenómeno que se da cuando "un objeto en el espacio pasa a través de la sombra de otro objeto, haciendo que el Sol parezca bloqueado", según explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como Nasa.

Este fenómeno se conoce como 'Anillo de fuego'. Foto: iStock

Con el eclipse solar anular, la Luna "se alinea entre el Sol y la Tierra", por lo cual se verá como si estuviese "un disco oscuro encima de un disco brillante más grande".

En pocas palabras, parecerá como si hubiese un anillo de fuego alrededor de la Luna. Aunque es un evento astronómico que se reporta todos los años, solo se aprecia en ciertas regiones.

¿A qué hora se verá el eclipse solar anular en Colombia?

El eclipse solar anular será visible en varios países de Sudamérica y Centroamérica. También se podrá apreciar en Estados Unidos y México, según la Nasa.

Se podrá ver en Colombia a partir de las 11:12 a. m. del sábado 14 de octubre e irá hasta las 3:35 p. m. Dependiendo del municipio o ciudad en el que esté, esa hora varía un poco.

Eclipse solar anular. Foto: iStock

"El eclipse para Bogotá estará comenzando a las 11:48 a. m. y, más o menos, hacia la 1:35 p.m. vamos a tener el máximo, donde haya anularidad y estará completo el anillo de fuego. En Bogotá se va a ocultar más o menos un 88 % del disco solar", comentó Carlos Molina, coordinador del Plantario de Bogotá, en una charla con EL TIEMPO.

"No va a ser como la noche, sino como una penumbra, un día bastante nublado", expresó.

Mapa: revise cómo se verá el eclipse solar anular en su ciudad o municipio

La sombra que proyectará la Luna se irá desplazando desde Norteamérica. Se verá anular en un 90 %, en promedio, lo máximo, en regiones como Quibdó, Buenaventura, Cali, Palmira, Neiva, Armenia, Ibagué, Vaupés y parte del Guaviare.

En este mapa del portal especializado Time and Date está con franjas cómo se apreciará en Colombia. La franja morada tiene un porcentaje de anularidad del 90 %, mientras que las más claras tienen un porcentaje de anularidad de 80 % y 70 %.

Mapa del eclipse anular solar en Colombia. La franja morada es la de anularidad del 90 %. Foto: Time and Date.

Para las ciudades capitales, este será el porcentaje en el que el Sol estará tapado, según datos proporcionados por el mismo portal:

Bogotá: 88 %

Medellín: 86 %

Cali: 91 %

Barranquilla: 75 %

Santa Marta: 73 %

Cartagena: 78%

Montería: 82 %

Sincelejo: 80 %

Riohacha: 70 %

Valledupar: 73 %

Cúcuta: 78 %

Bucaramanga: 82 %

Tunja: 85 %

Manizales: 90 %

Pereira: 91 %

Armenia: 92 %

Quibdó: 91 %

Villavicencio: 89 %

Yopal: 88 %

Arauca: 75 %

Ibagué: 91 %

Popayán: 88 %

Pasto: 84 %

Neiva: 91 %

Florencia: 88 %

Mocoa: 84 %

San José del Guaviare: 91 %

Puerto Inírida: 75 %

Puerto Carreño: 80 %

Mitú: 90 %

Leticia: 84 %

San Andrés: 88 %

¿Qué necesita para ver el eclipse anular solar?

No hay que mirar el Sol sin protección ocular especial, de acuerdo con la Nasa, porque los rayos ultravioleta son dañinos.

"Se debe ver el eclipse con gafas especiales, que están hechas con un poliéster metalizado, que tiene una referencia ISO 12312-1:2015. Se distribuye y se vende en lugares avalados por la Sociedad Colombiana de Oftalmología", expresó el oftalmólogo Carlos Medina, presidente de dicha entidad, para EL TIEMPO.

Gafas especiales para ver el eclipse solar anular. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO.

Según explicó, con las gafas se evitarán daños en la retina.

No hay que usar gafas solares normales, pues no tienen los materiales necesarios para "parar" los rayos ultravioleta. "Tampoco podemos utilizar radiografías, porque no tiene la protección adecuada, ni tratar de ver el eclipse a través de cámaras o rollos velados", añadió el doctor.

La recomendación es que, si no tiene los elementos de protección, aprecie el evento astronómico en su casa a través de, por ejemplo, la televisión o redes sociales. De hecho, la Nasa tendrá una transmisión especial en vivo de todo el eclipse solar anular.

"No queremos personas ciegas en Colombia por ver el eclipse de manera directa", sentenció el oftalmólogo.

