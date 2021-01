Easyfly vuelve a responderle a dueña de Homero por muerte de su perro

El pasado miércoles 13 de enero, María Fernanda Echeverry y su perro Homero, abordaron un vuelo entre Puerto Asís y Cali, operado por la aerolínea Easyfly.



En dicho vuelo, Homero, no pudo ir en cabina con María y tuvo viajar en un guacal en la bodega, por políticas de la aerolínea.

Cuando llegaron a Cali, Homero había fallecido en el guacal.



"Inmediatamente yo me bajé del avión, yo corrí a la bodega a ver a mi mascota porque yo nunca me despego de él y cuando llego y veo que está debajo de todas las maletas y lleno de sangre porque al parecer él trató de salirse del guacal y también se lastimó", cuenta María Fernanda.



(Le puede interesar: De cruzar un río para ir a estudiar a puntaje perfecto en el Icfes)



Ella llevó a su mascota a una veterinaria en Armenia, sonde reside con su esposo, y allí le dijeron que la causa de la muerte era por asfixia.



"Lo dejamos en Huellitas, donde lo congelaron y al otro día lo cremaron. Se le hizo todo el procedimiento para comprobar la causa de la muerte y fue por hipoxia (asfixia), tengo el certificado médico. El avión llegó hasta un punto tan alto que ocasionó la asfixia del animal y en el espacio en el que él estaba no era el adecuado para viajar un ser vivo", dice María Fernanda.



(Le puede interesar: Desgarrador relato de la dueña de la mascota que murió en un avión)



Desde la aerolínea manifestaron que la dueña de Homero no presentó la documentación requerida para que el animal viajara en cabina y ella accedió a que fuera en bodega.



Sin embargo, la aerolínea volvió a referirse al tema, esta vez a la causa de la muerte de Homero.



"Las bodegas de los aviones ATR operados por Easyfly, son áreas presurizadas, ventiladas y con control de temperatura, igual a las condiciones a la cabina de pasajeros del avión. (...) reiteramos que Easyfly siguió todos los protocolos y expresamos a la pasajera las condiciones disponibles para el transporte de su mascota en la bodega del avión, ya que por la seguridad de todos los pasajeros del vuelo y nuestra tripulación no era posible transportar una mascota en la cabina sin el correspondiente carné de vacunas", indicaron desde la aerolínea tras conocer la causa de la muerte del perro.



(Lea también: Ella es Andrea, la santandereana con el puntaje perfecto en el Icfes)

Easyfly indicó que está adelantando un proceso de investigación para determinar la causa exacta de la muerte de Homero.



"El procedimiento de embarque de Homero siguió todos los protocolos para garantizar su seguridad durante el tiempo del viaje. Lamentablemente la sobrevivencia del animal durante el vuelo, no sólo obedece a las condiciones del ambiente sino también a las condiciones previas de salud física y emocional del animal, por lo que la compañía está adelantando un proceso de investigación, en el que esperamos determinar las causas de su fallecimiento", aseguran en un comunicado.



NACIÓN

Más noticias de Colombia

-Bala perdida acabó con la vida de un niño en la puerta de su casa



-El impactante rescate a menor inmerso en playas de Puerto Colombia



-Dolor en Norte de Santander por crimen de otro líder social