En al menos cuatro videos se ha evidenciado el robo masivo que un grupo de personas está realizando a los conductores de camiones y mulas en la Ruta del Sol.



El modus operandi es atacar el parabrisas o las ventanas del automotor con machetes para intimidar al viajero y hacerlo bajar. En ese momento caen al menos 10 0 15 personas a amedrentar a los conductores para quitarle sus pertenencias y saquear el carro.



Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de transportadores de carga, contó a EL TIEMPO que esto no solo sucede en este tramo vial. Dio a conocer que también se han denunciado atracos en la vía Panamericana, en la que atraviesa Medellín hacia la Costa Caribe, los corredores del norte del país, la ruta de la soberanía que sale por los santanderes, entre otros lugares.



Asegura que los caminantes, que son un grupo de personas que recorren las vías, en su mayoría de otro país, lanzan tachuelas o clavos en las carreteras o se atraviesan a los carros, como se han visto en los videos, para robar a los transportadores.



No se tienen cifras exactas de los atracos que se han registrado, pero la semana pasada, al menos, hubo seis conductores robados en un solo día.



"El conductor merma, paran y en ese momento se sube, los atracan, los vandalizan y vuelven y se tiran del carro".

Algo alarmante que destacó fue que en registro tienen al menos 20 conductores asesinados en carreteras a causa de los hurtos y robos, cifra recopilada en los últimos tres años.



Es decir, que esta situación la vienen sufriendo los conductores desde hace varios años.



"Es a nivel estos muertos. Los conductores no denuncian, ¿por qué no lo hacen? Porque a los otros días deben pasar por el sitio de nuevo en función de su trabajo, la Policía hace varios controles, la policía lo único que puede hacer es bajarlos y quitarle los cuchillos, para dónde se los va a llevar. Nosotros lo que les decimos es que no nos dejen solos, se lo pedimos a los gobernadores".



Dijo también que, "quienes se ve en los videos ni siquiera hablan español, hay niños de brazos. Migración tiene que actuar, pero no puede dejar ese problema a la Policía.



Enfatizó que como gremio del transporte de carga en los últimos 20 años se han hecho cerca de 400 denuncias de estos casos.

Quiceno contó que la otra modalidad es que estas personas se colocan camisas de grupos deportivos para hacerse pasar por hinchas y robar.





