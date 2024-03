Duros cuestionamientos al manejo de la seguridad en el Distrito de Riohacha

Duros cuestionamientos en el manejo de la seguridad en el Distrito de Riohacha hizo el concejal Iler Acosta Mejía, tras el asesinato de su hermano luego de que fuera alcanzado por una bala en el interior de una residencia.

La víctima intentaba salir a auxiliar a una hija que era perseguida por unos delincuentes para hurtarle una motocicleta.

“No es posible que le quiten la vida a mi hermano, solo por verlo caer, solo porque esto está a tutiplén de delincuentes y que las autoridades se están dejando ganar la batalla de los bandidos”, denunció el concejal.

Expresó su dolor por la muerte de su hermano, quien estuvo cuatro días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) antes de morir y agradeció el hecho de que se ofreciera "al menos" una recompensa para dar con la captura de los responsables.

Cuando vio la figura paternal de mi hermano, inmediatamente disparó y el quedó dentro de la vivienda

"Agradezco que al menos se está haciendo en ofrecer alguna recompensa para dar con la captura de estos bandidos, pero eso no es lo que se quiere para la ciudadanía, sino que se debe salvaguardar la vida y no actuar entregando recompensa cuando ya hay víctima", manifestó.

El concejal asegura que no entiende qué es lo que se analiza en los consejos de seguridad y piensa que el tema de estadísticas no va con su ideología puesto que no deben existir estadísticas de un año para otro, para ver si se minimizó o subió el tema de delito cuando se debe hablar de acciones preventivas.

Explica que a la hija de su hermano la estaban persiguiendo y ella llegó a la terraza de la casa gritando que la estaban atracando y pidiéndole ayuda a su papá.

“Mi hermano estaba en el patio y no alcanzó a salir hasta la calle, cayó en medio de la sala, porque el asesino cuando vio la figura paternal de mi hermano, inmediatamente disparó y el quedó dentro de la vivienda. Es decir, que ni estando en su propia casa se tiene un poco de seguridad para proteger la vida”, puntualizó.

Hizo una invitación a las autoridades que establezcan mecanismos para evitar estos hechos. “No se sabe qué se ha hecho con la millonaria inversión en cámaras de seguridad o si se les hace mantenimiento a las 231 que hay y que se compraron con 6 mil millones del Ministerio del Interior y 1.200 millones de la alcaldía", señaló.

Hoy solamente nos dicen que se está por buen camino y que las investigaciones van bien y lógico uno tiene que creerle porque son las autoridades

Denunció que a 100 metros antes de cometerse el hecho se encuentra instalada una cámara seguridad por las autoridades y no está funcionando.

Indicó que, incluso, en el recorrido de los bandidos desde la casa de su hermano hasta donde se perdieron con la moto robada hay 33 cámaras en las que se pudo captar las imágenes de los delincuentes que acabaron con la vida de su hermano, pero dice que no se sabe si están sirviendo para la investigación.

“Hoy solamente nos dicen que se está por buen camino y que las investigaciones van bien y lógico uno tiene que creerle porque son las autoridades”, puntualizó el concejal.

También sentenció que toda Riohacha es zona roja y pidió mano dura con los bandidos porque la ciudad no se puede dejar conquistar de los malos, no solo pidió resultado para el caso de su hermano, sino de todos los hechos delictivos registrados en la ciudad.

Van más de 26 muertes violentas

Son varias las muertes violentas que se han registrado en el mes de marzo, sin embargo, cuatro de ellas han impactado las fibras de la sociedad riohachera, ya que enlutan a familias reconocidas: Rafael Acosta Mejía y la del empresario y artista Jaime Molina.

Estos dos últimos fueron víctimas de robo, y la del empresario Edilmer Rojas Atencio, quien resultó gravemente herido en un atentado registrado en el mes de febrero y batalló por más de 20 días en una UCI.

El cuarto y más reciente ocurrió la noche de este martes, en el corregimiento de Juan y Medio, el cual se encuentra confinado, debido al conflicto de grupos armados.

Encapuchados ingresaron a la residencia del educador Roberto Carlos Mejía Mendoza y lo asesinaron. Era hermano de la líder afrodescenciente Yohanis Mejía Mendoza, exconcejal de Riohacha, además ha sido alta consultiva ante el Ministerio del Interior y consejera de Corpoguajira.

Es de señalar que, en el mes de febrero de 2024, los medios de comunicación locales registraron en Riohacha la muerte violenta de nueve personas, una de ellas por hurto, mientras que otros dos fueron encontrados desmembrados.

También se reseñó la muerte de una persona en un enfrentamiento con los uniformados de la Policía Nacional, en medio de operativos de vigilancia y control.

Mientras que, en el mes de enero, en Riohacha se registraron 13 muertes violentas por parte de la ciudadanía, a lo que se suma el asesinato de dos militares en una emboscada en zona rural por parte de miembros del Clan del Golfo.

Otro tema de alteración del orden público ha sido el desplazamiento de más de 400 indígenas wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta y confinamiento de unos cuatro pueblos de la zona rural de Riohacha, por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los Pachencas.

La comunidad espera una respuesta efectiva por parte de las autoridades para recuperar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha