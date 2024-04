Duras críticas al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, por viajes al exterior

Mientras Santa Marta vive un caos por protestas y bloqueos de vías en todos los sectores por la falta de agua potable, el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien ganó la administración distrital por una decisión judicial que anuló los votos del vencedor en las urnas, anunció su segundo viaje internacional en menos de dos meses.

Al mandatario, a quien le critican su ausencia y falta de gestión para atender los principales problemas que encontró, convocó al Concejo Distrital a sesiones extras para solicitar un permiso que le permita volver a ausentarse unos días de su cargo y desplazarse a Miami, donde participará de una conferencia sobre la industria de cruceros.

Ya anteriormente, Pinedo había estado por fuera del país a finales de febrero para cumplir una agenda con la que, según la alcaldía, tenía como objetivo gestionar recursos financieros, transferencia de tecnología y establecer alianzas estratégicas para promover la ciudad como destino turístico e inversión.

Cuando aún se desconoce si efectivamente resultó algún beneficio de este viaje que ameritaba la ausencia varios días del alcalde, se anuncia una nueva salida al extranjero de Carlos Pinedo esta vez a Miami, donde participará en un evento de cruceros, y cuya finalidad, según la jefatura de prensa de su administración, es la llegada de más embarcaciones de este tipo a la capital del Magdalena.

Críticas en Santa Marta

Su interés mayor por desplazarse a otros países, sumado a su poca gestión para atender problemas coyunturales que tienen en crisis la ciudad a la que llegó a administrar por las vías legales, según dicen quienes le cuestionan, ha hecho blanco de duras críticas a Carlos Pinedo en sus primeros 100 días de gobierno, por parte de algunos concejales y líderes cívicos y del comercio de la ciudad.

En la gente existe la percepción de que la capital del Magdalena no está avanzando y, por el contrario, ha retrocedido en algunos temas urgentes.

No llega agua a las casas

La principal problemática, aunque histórica, es el tema del agua potable. Sobre este asunto, la administración pasada había anunciado un proyecto que, basado en estudios, aseguraron en su momento sería la solución definitiva; no obstante, Pinedo archivó esta propuesta y decidió arrancar de cero con sus propias ideas.

Lo preocupante es que actualmente la capital del Magdalena afronta una crisis grave de desabastecimiento, quizás la más fuerte de los últimos años, debido a que hay barrios y sectores completos que llevan hasta un mes sin recibir agua.

Esto ha llevado a constantes protestas, en las que las comunidades denuncian la ausencia de la empresa prestadora del servicio y del alcalde.

El plan de contingencia en el marco de una declaratoria de calamidad pública no ha dado los resultados esperados y ni siquiera en carrotanques llega el agua a las casas.

También hay problemas en materia de seguridad, crecimiento de la informalidad y educación.

Concejales piden que se concentre en problemas coyunturales

En prioridades no cuadra salir a viajar a buscar cosas que no son urgentes

Concejales como Miguel Martínez aseguran que en “Santa Marta no hay alcalde”. La expresión de Martínez se basa en la falta de presencia de Pinedo en las comunidades.

Según el concejal, “en prioridades no cuadra salir a viajar a buscar cosas que no son urgentes. Nadie va a venir a visitarnos si antes no arreglamos la casa”.

Martínez, quien se opuso al viaje de Carlos Pinedo al exterior, dijo que “si se logra atraer turistas, los que lleguen a la ciudad van a regresar a sus hogares a contarle a sus amigos y familiares que Santa Marta huele a orín, sus calles están rebosadas de aguas residuales, atracan y asesinan a diario, es la tercera ciudad más pobre, la penúltima en educación, sin alcantarillado”.

También anotó que el alcalde ahora debe estar concentrado en resolver los problemas básicos de la ciudad y después pensar en cómo fortalecer el turismo.

“La oferta y la demanda nos exige arreglar la ciudad primero como hizo Barranquilla para después pensar en atraer a nuevos turistas”, puntualizó.

En esa misma línea, el concejal Wiston Vargas dijo que en este viaje el alcalde no conseguirá nada nuevo.

“Di mi voto negativo, porque hoy Santa Marta está en un caos. No hay un día en el que se pueda salir a hacer una diligencia o ir al trabajo por los constantes bloqueos que se registran a toda hora en la ciudad por falta de agua”, manifestó Vargas.

El cabildante también señaló que los vendedores informales nuevamente se apoderaron de las playas, sectores comerciales y mercado público donde habían logrado ser desalojados.

“El comercio formal está sufriendo, porque, además de las altas tarifas de energía, se ve afectado por la informalidad que otra vez está apoderada de las calles sin que nadie haga algo por evitarlo. Lo vimos recientemente en Semana Santa en El Rodadero, donde las ventas callejeras estaban por todos lados”, sostuvo el concejal.

Homicidios y extorsión están disparados

Finalmente, el experto en materia de seguridad y defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, dijo que la situación de homicidios y extorsiones en Santa Marta por la presencia de grupos armados sigue siendo delicada.

49 hombres, 5 mujeres, para un total de 54 homicidios se han presentado en el distrito

“49 hombres, 5 mujeres, para un total de 54 homicidios se han presentado en el distrito, la tendencia sigue siendo similar a la de los tres últimos años”, detalló Dimas.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, desde la alcaldía no se está atendiendo correctamente el problema de seguridad de Santa Marta.

“La problemática de seguridad debe incluir la ruralidad, inversión, planificación, tecnología y enfoque (crimen organizado/violencias urbanas). El distrito continúa inmerso en una disputa por el control del territorio”, aseguró.

El experto anotó que se viene implementando el mismo modelo de seguridad de siempre basado en la persecución sin inversión, sin estrategias y dependiendo del azar sin una política de seguridad para reducción de los delitos de alto nivel que imponen los grupos armados.

También expresó que la extorsión es un problema que se ha agudizado en la ciudad y que de hecho ya dejó la primera víctima este año en el sector de El Rodadero.

“Este flagelo es el principal problema que tiene Santa Marta. Se ha expandido a diferentes zonas sin control por parte de las autoridades”, agregó Lerber Dimas.

En medio de este panorama, la ciudad espera respuestas concretas de su alcalde, quien por ahora se concentra en emprender un nuevo viaje a Estados Unidos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv

Más noticias: