Duque pidió a ONU ampliar la misión de observación a proceso de paz

Desde Bucaramanga, donde cumple una visita el presidente Iván Duque Márquez, el mandatario indicó que el Gobierno colombiano le solicitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se prorrogue por una año más la presencia de la misión de acompañamiento y observación que dispuso ese organismo a la implementación de los acuerdos establecidos en el proceso de paz que se estableció con las Farc.

"Consideramos que la supervisión internacional es muy importante para ayudarnos a nosotros en el ejercicio de la legalidad y en permitir que la base guerrillera haga una transición a la desmovilización, desarme y reinserción exitoso, y que contando con su apoyo identificar que no haya repetición", dijo Duque.



El Presidente indicó que la misión contribuye al deseo de su Gobierno que "ha sido siempre no destruir los acuerdos, pero adelantar aquellos correctivos que van encaminados a que las cosas que van saliendo mal no representen una amenaza a la seguridad pública".

Duque Márquez lideró este viernes un consejo de seguridad en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc). El mandatario está acompañado por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero; las autoridades locales y la cúpula militar y de la Policía.



Es la primera visita de Duque Márquez como Jefe del Estado a la capital santandereana, también participará el Segundo Dialogo Empresarial Regional en el auditorio Gustavo Liévano, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.



BUCARAMANGA