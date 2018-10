Duque lanza programa para aumentar la oferta de agua en La Guajira

Desde Uribia, donde se desarrolló el décimo primer Taller Construyendo País, el presidente Iván Duque, anunció la puesta en marcha de un ambicioso e importante programa llamado Guajira Azul, que busca solucionar la histórica carencia de agua en este departamento.



Con la implementación del programa Guajira azul, el gobierno nacional enfocará todo sus esfuerzos para mejorar los niveles de la calidad del agua de un 20 a un 86 por ciento, aumentar la continuidad del servicio en zonas urbanas de 9 a 16 horas diarias y pasar de una cobertura rural en agua potable del 4 al 70 por ciento y se logrará aumentar la población que tiene tratamiento de aguas residuales, pasando del 24 al 68 por ciento.

“Algo supremamente importante es empezar por reconocer que hay unos indicadores que no pueden continuar y que nos motivaron a intervenir en las zonas rurales del departamento de La Guajira. El acceso al agua es del 4 por ciento, muy por debajo del nivel del país”, advirtió el Jefe de Estado.



Guajira azul tendrá un enfoque diferencial por regiones, debido a la diversidad geográfica y sociodemográfica que tiene el departamento de La Guajira.



En la Media y Alta Guajira, se realizarán 72 intervenciones, como la optimización de dos plantas de tratamiento en Manaure y Uribia y la construcción de 19 módulos de pilas públicas con las que se garantizará el acceso a agua potable a la comunidad wayuu.



Cada módulo consta de uno o varios pozos, una planta de tratamiento y puntos de abastecimiento.



Mientras, que en el sur de La Guajira, el Gobierno realizará 48 intervenciones en once municipios y consolidará el sistema regional del sur, que tomará el agua de las represa del río Ranchería y que con la repotenciación de la planta de tratamiento de Metesusto garantizará continuidad en el servicio de agua potable.

En Riohacha, el objetivo es que 275 mil personas tengan el servicio de agua potable 24 horas al día los 7 días de la semana, con la realización de obras tendientes a la optimización de redes de acueducto, intervención para la instalación de válvulas reguladoras de presión.

No hay un solo municipio que vaya a quedar por fuera, 128 intervenciones para llevar La Guajira atener los indicadores de agua entre los cinco mejores de Colombia, “Son 420 mil millones de pesos, en lo que será una de las obras más desafiantes e interesantes de ingeniería de la historia reciente de Colombia”, sostuvo el Ministro de Vivienda y Agua, Jonathan Malagón.



Este programa es un esfuerzo del Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, entidades territoriales, el sector privado con el pliegue de obras por impuestos y cooperantes internacionales que no solo otorgan créditos, sino gerencia, tecnología y donaciones del orden de 60 mil millones de pesos.



Otro de los programas que lanzó el Gobierno nacional fue el programa de Energías Renovables, que busca preparar al país para la transición de la matriz energética, por lo que La Guajira será el departamento más importante por su capacidad de generar recursos de renovables.



Por lo que en los próximos cuatro años se estarán realizando al menos 14 proyectos de energía renovables. Con los cuales se espera que el país pase de tener 50 megavatios que equivalen a lo que consume una ciudad como Ibagué a tener 1.500 megavatios en energías limpias, equivalente a Medellín y Cali juntas.



Por lo se trabajará en la construcción de una línea de transmisión denominada Colectora que atravesará toda La Guajira hasta el Cesar.



Los guajiros se beneficiaran con la inclusión dentro del Plan de Desarrollo Nacional, transferencias eléctricas para que el departamento reciba recursos energéticos que le provee al país y generarán unos 5 mil oportunidades de empleos entre 2019 y 2022.



Duque, destacó las bondades de La Guajira en materia turística, luego de participar en la inauguración del Hotel Wayira Beach, que cuenta con un 40 por ciento de capital humano de la región.



“El turismo es el nuevo petróleo, porque es un generador de empleo, inversión y oportunidades. Estoy seguro que el turismo si se hace con sostenibilidad con el medio ambiente, protegiendo el patrimonio ancestral y conectando esta cultura con la oferta turística se convertirá en el nuevo polo de desarrollo turístico de Colombia”, sostuvo Duque.



El Jefe de Estado recibió de parte de la matrona wayuu Francisca Sierra, el bastón de mando ‘para que Dios le de fuerza para mandar y no dejarse vencer de los enemigos que le quieren echar lodo’, el karatsu (tocado) para darle fuerza en el cerebro y un collar de oro y dumas para que le den buena energía y fortaleza.



Duque, estuvo acompañado de la Vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, y los miembros de su gabinete, quienes realizaron importantes anuncios y tomaron nota de temas de salud, educación, servicios públicos, etnias, viviendas, entre otros, de acuerdo a lo expresado por el Gobernador de La Guajira, Wilmer González, los alcaldes y los voceros de las 26 mesas de trabajo que se conformaron y estuvieron coordinadas por la Consejera Presidencial para las Regiones Karen Abudinen Abuchaibe.



Al finalizar el Jefe de Estado pasó al Puesto de Mando Unificado, PMU de Uribia, con el fin de evaluar la situación de emergencia que se registra en esa localidad a raíz de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días y que han causado grandes afectaciones y mantienen incomunicado vía terrestre al 80 por ciento de la población.



