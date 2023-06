A través de sus redes sociales el exgobernador y precandidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay advirtió sobre supuestos hechos de corrupción al interior del Distrito de cara a las elecciones.



Turbay Paz, aseguró que al parecer, se estaría utilizando la contratación de la Secretaría de Educación, para exigir votos en favor de la exalcaldesa y precandidata, Judith Pinedo.

Anotar que, la actual secretaria de Educación, Olga Acosta Amel, también fue funcionaria de Judith Pinedo, durante su gobierno en la Alcaldía de Cartagena.



Razón por la que el exgobernador asegura que no habría garantías para los candidatos que aspiran a la Alcaldía en las próximas elecciones y que Pinedo sería la candidata de William Dau.



“Con William Dau no existen garantías para un debate electoral justo en Cartagena. Las hay, pero para favorecer a una candidata. Estamos recogiendo pruebas donde se evidencia que Margarita Vega Cogollo, asesora de Olga Elvira Acosta en la Secretaría de Educación de Cartagena está ofreciendo provisionalidades a quienes voten por una exalcaldesa, y por una candidata al Concejo de Cartagena, hija de un exalcalde”, aseguró Dumek Turbar en su red social.



Aseguró que esa no sería la única oficina que estaría supuestamente favoreciendo a Judith Pinedo, que desde otras secretarías y dependencias se estarían dando directrices en teas de contratos para favorecer a la exalcaldesa.



“Igual ocurre en dependencias de la Alcaldía de Cartagena como Adulto Mayor y @cartagena_mfa, trabajando para favorecer a la exalcaldesa aliada del alcalde en turno. ¡Denunciaremos! Exigimos garantías para unas elecciones justas y transparentes”, resaltó el exmandatario departamental.



En el mensaje Turbay copió a los de entes de control como la Procuraduría General, la Fiscalía, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, para exigir que investiguen.

Dau respondió

Ante los señalamientos hechos por Dumek Turbay, el alcalde William Dau salió al paso y aseguró no haber recibido denuncias sobre las supuestas irregularidades en la contratación que denunció el precandidato.



Así mismo el alcalde de Cartagena le envió una advertencia al exgobernador, de quien dijo tener denuncias y lo señaló de tener “rabo de paja”.



“Está jugando con candela, me va a sacar la lengua. Anda hablando de mí, metiéndose demasiado conmigo. Cada vez que puede me tira vainas, pero ya esto no lo voy a dejar pasar, ni una más. Si lo que quiere es que yo le responda, pues le responderé jurídicamente. Ese hombre lo que tiene es rabo de paja y lo voy a dejar en evidencia ante toda la ciudadanía, para que la gente sepa quién es verdaderamente”, dijo William Dau.



Aseguró que también pedirá a los entes de control que investiguen la supuesta campaña política anticipada que estaría realizando Turbay.



“El hombre está en flagrante campaña para la Alcaldía desde hace muchos meses, lo sabe todo el mundo, incluyendo la prensa y la ciudadanía, los únicos que no lo saben son los de la Procuraduría, que lo saben y no hacen nada, y por eso también voy a poner una denuncia por la violación de normas electorales. Le voy a poner el ‘tatequieto’ a Dumek si se vuelve a meter conmigo”, concluyo el alcalde.



Ambos personajes políticos han mantenido durante años una guerra, donde han llovido tutelas, denuncias, órdenes de retractación y duros señalamientos.