Dueños de llama que habría muerto por maltrato podrían ir a la cárcel

El cuerpo de bomberos de San Gil, Santander, recibió este lunes una llamada en la que indicaban que un animal llevaba varios días postrado en una zona boscosa.

Según Wilson Velásquez, sargento del cuerpo de bomberos de San Gil, llegaron al lugar y luego de una hora de búsqueda dieron con una llama que se encontraba en mal estado de salud, no podía moverse y presentaba signos de estar deshidratada.



"Recibimos una llamada de que había un animal que no se movía por los lados de la entrada del Bella Isla, salimos dos unidades y localizamos la especie después de una hora de búsqueda, se evidenciaba que estaba en mal estado, deshidratada, se procede a sacar del sitio, la trasportamos en una polisombra que encontramos y la llevamos a la estación de bomberos”, indicó el sargento.

El animal llevaba más de cuatro días en el sitio luego de que, al parecer, cayera a la quebrada y según indica el bombero, el dueño de la llama nunca buscó ayuda de las autoridades para poder transportarla y que recibiera ayuda de un veterinario.



“Según indagaciones que se hicieron con la comunidad, manifestaron que ese animalito se había caído a la quebrada unos días atrás y que una persona, al parecer el dueño, les había pedido la colaboración de que la sacaran hacia donde la encontramos nosotros pero no se evidenció que la intentaran transportar hacía algún centro asistencial veterinario”, afirma Velásquez.

La llama estaba desnutrida, había perdido la visión en un ojo y tenía las rodillas luxadas. Foto: Suministrada

La llama pasó una noche en la estación de bomberos antes de poder ser atendida por un veterinario ya que por ser lunes festivo fue complicado que recibiera atención. El martes en la mañana llegó un médico que le hizo algunos exámenes en las extremidades, “determinó que estaba muy deshidratada, en mal estado, tenía las rodillas luxadas, por eso no se podía parar, y aparte del abandono total en el que estaba, ya había perdido la visión por un ojo”, indicó el sargento que atendió el caso.



En medio de los exámenes, la llama entró en paro respiratorio y aunque intentaron hacer maniobras de reanimación el animal murió en la estación de bomberos luego de una noche desde su rescate.

Según el intendente Carlos Ariel Mancilla Gil, de la Policía Ambiental de Santander, hubo negligencia por parte de los propietarios del animal que no llamaron a las autoridades, "la esposa del propietario fue a darle comida y agua pero estaban esperando que se parara solo y eso nunca pasó, la comunidad hizo la denuncia y ahí la llevamos a la estación de bomberos", enfatizó el Intendente.



El doctor que lo atendió le informó a la Policía que estos animales deben caminar para poder activar su sistema digestivo y como no podía moverse no procesó los alimentos y se llenó de gases, lo que generó una presión en sus pulmones que desencadenó un paro y en consecuencia la muerte.



La Policía Ambiental elevó un informe a la Fiscalía para que se inicie un proceso contra los propietarios por maltrato animal al considerar que hubo una negligencia, "no estuvieron pendientes de llevar a un veterinario para que le hicieran un chequeo. Además no es un animal que se deba tener de mascota", enfatizó el Intendente Mancilla.



Este delito genera una multa económica de cinco a 50 salarios mínimos legales vigentes y en cuanto a lo penal genera una pena privativa de la libertad de 12 a 36 meses de prisión y una inhabilidad de uno a tres años para poder tener animales, señaló el Intendente de la Policía Ambiental.





