Dudan que muerte de adolescente con arma traumática fue accidental

En las últimas horas quedó en libertad Yuranis Marcela Santander Ramos, la joven que le causó la muerte a una adolescente de 17 años con una pistola de fogueo en Santa Marta.



La decisión la tomó un juez de control de garantías, basado en la hipótesis que indica que fue un hecho accidental.



En la audiencia judicial se le imputó el delito de homicidio culposo a Yuranis Santander de 18 años de edad quien aunque pudo retornar a su casa, seguirá vinculada al proceso de investigación.

Los familiares de la adolescente de 17 años que falleció, manifestaron su desacuerdo con el tratamiento que le está dando la justicia a este caso.



(Lea: Barranquilla decreta otra vez el toque de queda y la ley seca)



Su tía, Gloria Morales, dijo que hay varios detalles que los hacen dudar que se trató de un accidente como lo ha expresado Yuranis Santander.



“Nos resulta increíble que ni la Policía ni la Fiscalía se hayan tomado el trabajo de indagar este suceso más a fondo y se estén conformando con la versión que entregó la responsable que por obvias razones no iba a contar toda la verdad”, expresó la pariente.



Para Gloria, la muerte de su sobrina fue intencional y se podría demostrar si se realiza una correcta investigación de lo que pasó esa noche en la habitación de la persona que accionó el arma.



(También: Investigan muerte de joven tras manipular arma traumática con amiga)



“Nosotros conocimos que Yuranis estaba molesta por algo que había sucedido días atrás, y por eso cuando fue hasta la casa de ella en la noche, le insistió tanto que la acompañara para hablar”, añadió la familiar.



A la tía quien vive cerca de la vivienda en la que se registró el suceso, le llama la atención que la joven haya sido sacada en silencio y ninguno fuera alertado cuando la trasladaban al centro asistencial.



“Ella ya estaba muerta, porque recibió el disparo a quema ropa. Eso no fue ningún accidente, por eso pedimos que se esclarezca lo que pasó y que si hubo crimen no quede impune como muchos otros”, agregó.



Hasta el momento la versión que tienen las autoridades se basa en el testimonio que entregó Yuranis Santander, quien aseguró que le estaba mostrando el arma de fogueo de su novio a la amiga cuando accidentalmente se le accionó y le causó una herida mortal.



La adolescente de 17 años luego de recibir el proyectil a la altura del cuello fue conducida hasta una clínica, donde los médicos informaron que había llegado sin signos vitales.



La víctima cursaba grado 11 y estudiaba enfermería en una corporación de educación superior de Santa Marta.



Su familia la recuerdan como una joven sana e inocente, que le gustaba compartir mucho con sus amigas, tal como sucedió la noche del jueves que salió de su casa para participar de una pijamada y se produjo su muerte.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

